Pressemeldung

Der kürzlich veröffentlichte Heizspiegel 2021 wertet das Heizverhalten von rund 30 Millionen Haushalten in Deutschland aus. Er zeigt ganz besonders auf, dass es noch ein erhebliches Klimaschutzpotential im Wärmesektor gibt. Durch effizientes Heizen könnten demnach rund 58 Millionen Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden. „Der Gebäudesektor hat als einziger Sektor im letzten Jahr seine Klimaschutzziele nicht erreicht und muss erheblich nachbessern. Er ist für ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich, insbesondere der Ausbau der Erneuerbaren Wärme birgt ein entsprechend hohes Klimaschutzpotenzial, das auch als riesiges Konjunkturprogramm verstanden werden kann“, so Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. (BEE).

Das Vorankommen der Wärmewende müsse mit den zur Verfügung stehenden Fördermitteln, der Verbesserung im Ordnungsrecht, z.B. beim Gebäudeenergiegesetz, und noch besseren Marktbedingungen ambitioniert beschleunigt werden. „Mit Solar- und Geothermie, Bioenergie, PtX-Technologien und Wärmepumpen ist bereits eine breite Technologievielfalt der Erneuerbaren Wärme vorhanden, so dass die Förderung für fossile Technologien komplett gestrichen werden muss“, fordert Peter. „Außerdem sind die Rahmenbedingungen für effiziente Wärmenetze zu verbessern und die Möglichkeiten der Sektorenkopplung besser zu nutzen. Hierfür braucht es nun ein eindeutiges politisches Bekenntnis zur Wärmewende als Modernisierungsprojekt für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, so Peter abschließend.

