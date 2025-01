Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat heute mit dem Bundestagsabgeordnetem Dirk Wiese (SPD) und dem Vertreter der IG Metall, Helmut Kreutzmann, die Firma puris Bad besichtigt, um sich einen Eindruck von der wirtschaftlichen Lage und den Herausforderungen der mittelständischen Möbelindustrie (Küche und Bad) am Standortbeispiel in Brilon zu machen sowie mit den Beteiligten zu diskutieren. Der Besuch des Bundesarbeitsministers unterstreicht die Bedeutung der Unternehmen Impuls Küchen und puris Bad für die Region.

Markus Schüller, Gesellschafter des Briloner Unternehmens, betonte im Gespräch mit dem Minister, dass ein wesentlicher Baustein zum unternehmerischen Erfolg des Standortes Deutschland nun eine Stärkung des Mittelstands sein müsse. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir hierzulande die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandortes erhalten“, so der Unternehmer. Besonders von Bedeutung in diesem Kontext: Ein branchenübergreifendes Handeln der Politik, der nicht regelmäßig den Fokus schwerpunktmäßig nur auf die Automobil-Branche setze. Inmitten eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds, geprägt von Inflation, Kaufzurückhaltung und einer Krise in der Baubranche, steht puris Bad, wie viele deutsche Industriebetriebe, vor großen Herausforderungen. „Spätestens jetzt ist die Zeit gekommen, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, Arbeitsplätze hinaus zu sichern und sich den Problemen, mitunter dem Fachkräftemangel zu stellen“, so Schüller weiter.

Minister Heil betonte im Gespräch vor Ort, dass das Thema Wohnen weiter eine große soziale Frage bleibe. „Dass kein öffentlicher, sozialgebundener Wohnungsbau stattgefunden hat, war ein Fehler in den vergangenen rund 30 Jahren“, so Heil. Mit Blick auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sprach sich der Minister dafür aus, die Berichtspflichten deutlich zu reduzieren. Abschließend betonte er, dass Investitionen in der Privatwirtschaft wieder verstärkt nach vorne gestellt werden müssen.

Sowohl die Geschäftsführung als auch die Gesellschafter fordern dringend politische Aktivität die Bau- und somit die Möbelbranche zu unterstützen, um soziale und wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. „Die Verunsicherung im Wohnungsbau schlägt massiv durch auf die Möbelindustrie. Zuvorderst fehlt es an Neubauten und damit verbunden bezahlbarem Wohnraum hierzulande.“ Auch sei zu beobachten, dass die Menschen eigentlich anstehende Renovierungen aufgrund von Verunsicherungen bei Förderungen und generellen politischen Entscheidungen aufschöben. Klar sei auch: „Die überbordende Bürokratie samt Verwaltung hemmt die Industrie hierzulande“, so Schüller. Im Ergebnis brauche es endlich den seit Jahren dringend erforderlichen Bürokratieabbau – und dies sowohl für die Wirtschaft wie auch die Gesellschaft generell.

Erfreulich bleibe die gute Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft. Hier hob MdB Dirk Wiese (SPD) die Bedeutung eines starken Dialogs zwischen Unternehmen, Gewerkschaften und Politik hervor. Durch Abschluss der Tarifverträge auf Hausebene ist es gelungen, die Arbeitsplätze zu sichern und das Unternehmen auf mögliches Wachstum in der Zukunft vorzubereiten. „Die Verhandlungen waren intensiv, aber fair und konstruktiv“, betonten alle Seiten, die im Jahr zuvor bereits eine innovative Entlohnungsvereinbarung gemeinsam eingeführt haben.

„Der aktuelle Mangel an Wohnraum und hier speziell bezahlbaren Wohnraum führt neben den negativen wirtschaftlichen Aspekten für die gesamte Prozesskette Bauen und Wohnen auch zu enormen sozialpolitischen Verwerfungen. Die Mieten steigen, das Einkommen geht zurück und es droht eine Spaltung der Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund muss die Politik dringend gegensteuern und den Neubau ankurbeln“, so Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Möbelindustrie beim Ministerbesuch. Weiter betonte er: Geeignete Maßnahmen sind hierzu bspw. die Absenkung der Grunderwerbssteuer, Bündelung der Förderprogramme und Schaffung von Nachrangdarlehen von Selbstnutzern, so Kurth. Neben ihm nahmen unter anderem auch der Briloner Bürgermeister Christof Bartsch (SPD) sowie die Geschäftsführer Stefan Kükenhöhner und Dr. Mehdi Al-Radhi teil.

Die Geschäftsführer hoben abschließend das unternehmerische Engagement für nachhaltige Produkte hervor und betonten den Einsatz umweltfreundlicher Materialien in der Produktion. Darüber hinaus verwiesen sie auf die größte Photovoltaikanlage im Hochsauerland, die einen bedeutenden Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energien leistet und den CO₂-Fußabdruck reduziert.