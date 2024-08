Johannes Möller, der bisher die Verantwortung für die Light + Building trug, übernimmt ab sofort die neue Position des Bereichsleiters Building Technologies Shows. In den letzten vier Jahren führte er die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik erfolgreich durch herausfordernde Zeiten und erweiterte dabei zeitgleich ihr internationales Netzwerk. Seit August 2024 verantwortet er auf dieser Basis die Steuerung und strategische Ausrichtung der Marken Light + Building, ISH und Intersec.

Er berichtet weiterhin an Iris Jeglitza-Moshage, Senior Vice President Technology. Sie hatte die Leitung des Bereichs vor 14 Jahren in Personalunion übernommen und ist parallel in der Geschäftsleitung der Messe Frankfurt. Zukünftig kann sie sich nun verstärkt auf ihre Geschäftsleitungsaufgaben konzentrieren, sorgt aber mit ihrer langjährigen Expertise auch weiterhin für Kontinuität. „Mit diesem Schritt regeln wir frühzeitig die Nachfolge für drei unserer wichtigsten Brands und verstärken gleichzeitig die notwendigen Managementressourcen für unser Industry Cluster Building Technologies“, erklärt Iris Jeglitza-Moshage den Schritt. Sie führt weiter aus: „Wir freuen uns, dass wir mit Johannes Möller einen Nachfolger aus internen Reihen finden konnten, der in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Erfolg unseres internationalen Portfolios der Building Technology Messen beigetragen hat. Er wird sich nun vollumfänglich auf das strategische Wachstum der Brands im In- und Ausland konzentrieren.“

Johannes Möller hat seine Karriere im Messewesen als studierter Messe-, Congress- und Eventmanager im Vertrieb der Fachmesse Prolight + Sound begonnen. Danach war er vier Jahre lang persönlicher Assistent des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Messe Frankfurt. 2017 übernahm er Verantwortung als Direktor des Brandmanagement und Development im Branchenfeld Technology. Nach seiner Leitung der Light + Building ist die Übernahme des übergreifenden Verantwortungsbereichs der nächste logische Schritt und die Weiterführung seiner bisherigen Erfolge.

Die ISH bleibt unter der erfahrenen Leitung von Stefan Seitz. Bereits seit zwölf Jahren konzipiert und lenkt er mit seinem Team die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft im zweijährigen Turnus. Darüber hinaus gehört zum Führungsteam der Building Technologies Shows Dominique Ewert, in deren Hand die Marketingkommunikation für die technischen Messen zentral gebündelt ist.

Den Kurs der Light + Building richtet ab 1. Oktober 2024 Steffen Larbig aus. Jeglitza-Moshage über das neue Führungsmitglied bei der Messe Frankfurt: „Herr Larbig bringt umfassende und internationale Vertriebsexpertise mit, hat Erfahrung im Keyaccount-Management und viele Ideen für die zukünftige Ausrichtung der Light + Building.“ Die Fortsetzung der erfolgreichen Brandgeschichte erfolgt gemeinsam mit dem erfahrenen Light + Building-Team.

ISH - Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft - die Veranstaltung ISH findet vom 17. bis 21. März 2025 statt. www.ish.messefrankfurt.com

Die nächste Light + Building, Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, findet vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main statt. www.light-building.messefrankfurt.com

Zum Netzwerk des Bereichs Building Technology: www.technology-marketing.messefrankfurt.com