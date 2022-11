Buderus hat das Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB182i weiterentwickelt: Mit der neuen Generation des bewährten Wärmeerzeugers legt der Systemexperte den Fokus auf Zukunftssicherheit und Effizienz. Das Gas-Brennwertgerät für Ein- und Mehrfamilienhäuser ist für den Betrieb mit bis zu 20 Prozent Wasserstoff im Erdgas vorbereitet. Außerdem lässt sich der wandhängende Logamax plus GB182i bei Bedarf jederzeit mit der Außeneinheit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und der Hybrid-Hydraulikbox sowie dem Hybridmanager HM200 zu einem förderfähigen Hybridsystem ohne Pufferspeicher erweitern. Buderus hat auch die Bedienung optimiert und das Gas-Brennwertgerät mit der neuen System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit Farb-Touchdisplay ausgestattet. Die neue Generation des Logamax plus GB182i ist im Sommer 2022 erhältlich.

Flexibel einsetzbar

Den Modulationsbereich hat Buderus mit der neuen Generation erweitert: Der Logamax plus GB182i arbeitet jetzt modulierend in einem Bereich von 1:8. So passt er die Wärmeerzeugung noch effizienter an den aktuellen Wärmebedarf an und arbeitet sparsam. Für maximale Effizienz des Heizsystems können Fachhandwerker zudem aus unterschiedlichen Varianten des Gas-Brennwertgerätes wählen – ausschließlich zur Wärmeversorgung oder zur kombinierten Wärme- und Warmwasserbereitstellung. Zur Wahl stehen zwei Kombi-Modelle mit den Leistungsgrößen 20 oder 35 kW, diese sind ab Werk mit einer integrierten Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip ausgestattet. Darüber hinaus gibt es Systemgeräte in fünf Leistungsgrößen (15, 20, 25, 35 und 45 kW). Sie lassen sich im System mit einem Warmwasserspeicher zur Warmwasserbereitung einsetzen.

Bedienung optimiert für Fach- und Endkunden

Die neue System-Bedieneinheit Logamatic BC400 mit Farb-Touchdisplay erlaubt eine komfortable und intuitive Bedienung: Sie zeichnet sich durch ihr Touch-Bedienkonzept mit Flächen im Kacheldesign und ein hochwertiges Farb-Display aus. Die Bedieneinheit ist fest im Wärmeerzeuger integriert. Darüber hinaus überzeugt der Logamax plus GB182i durch sein hochwertiges Buderus Titanium Design. Fachhandwerker können mit der Logamatic BC400 bei Inbetriebnahme und Wartung direkt am Gerät schnell alle erforderlichen Einstellungen vornehmen – entweder in einem vereinfachten Menü oder im Expertenmodus mit vollem Funktionsumfang. Der Smart Service Key und die App ProWork unterstützen den Experten dabei in gewohnter Weise bei Inbetriebnahme und Wartung. Komfortabel für Anlagenbetreiber: Wird das Kommunikationsmodul MX300 installiert, können Endkunden den Logamax plus GB182i über die App MyBuderus per Smartphone fernsteuern.

Bewährt wartungsfreundlich

Weil alle Bauteile gut zugänglich sind, ist der Logamax plus GB182i besonders montage- und wartungsfreundlich: Der AluGuss-Wärmetauscher ist nach Abnahme der oberen Platte optimal erreichbar. Ebenfalls von Vorteil für den Service: Die spezielle ALU plus Oberflächenveredelung des Wärmetauschers reduziert Ablagerungen durch Schmutz- und Verbrennungsrückstände.