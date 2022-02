Pressemeldung

Hygienisches Warmwasser und angenehme Raumwärme: Wohnungsstationen sind eine ideale Lösung für Mehrfamilienhäuser, Hotels und Wohnheime mit einem zentralen Wärmeerzeuger oder Wärmenetzanschluss. Bei Buderus sind ab sofort zwei neue Module für die Wohnungsstationen erhältlich – das Austauschmodul Logamax kompakt WS160 TE sowie ein weiteres Heizkreismodul zur Ergänzung des Basismoduls Logamax kompakt WS160.2 E. Die neueste Generation von Wohnungsstationen überzeugt sowohl im Neubau als auch im Bestand durch Flexibilität und hohen Warmwasserkomfort bei einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

Reibungsloser Thermentausch

Speziell für den Ersatz von Heizwertgeräten mit einem ungemischten Heizkreis hat Buderus die Logamax kompakt WS160 TE als Austauschmodul entwickelt. Zwei Differenzdruckregler und die Rücklauftemperaturbegrenzung für den Heizkreis sind bereits werkseitig montiert. Die Wohnungsstation lässt sich ohne große Umbaumaßnahmen mit einer 440 Millimeter breiten Verkleidung an der Wand montieren. Dank Montagerahmen mit Absperrhähnen gelingt die Installation besonders schnell. Die vorhandenen Anschlüsse des zu ersetzenden Heizwertgerätes lassen sich mit flexiblen Rohrleitungen mit den Absperrhähnen verbinden: optional ist der Anschluss der Versorgungsleitungen mit gedämmten Rohren von oben möglich.

Clever im System

Zusätzlich zum Austauschmodul erweitert Buderus sein Zubehörsortiment um die Wohnungsstation Logamax kompakt WS160.2 E. Zur bedarfsgerechten Anpassung der Wohnungsstation stehen jetzt vier Varianten von Heizkreismodulen für die Ergänzung des Basismoduls zur Verfügung. Neu ist ein Heizkreismodul mit zusätzlichem Differenzdruckregler, Zonenventil und Rücklauftemperaturbegrenzung für einen ungemischten Heizkreis. Die Logamax kompakt WS160.2 E eignet sich somit für gemischte und ungemischte Heizkreise in 2-Leiter-Systemen. In 4-Leiter-Systemen mit unterschiedlich hohen Temperaturen in den Versorgungssträngen, dient das Basismodul als dezentrale Frischwasserstation.

Flexibel verbaut

Die Logamax kompakt WS160.2 E lässt sich im Unterputzschrank oder im Aufputzschrank installieren. Die geringe Bautiefe des Unterputzschranks von 150 Millimetern bewährt sich besonders in Neubauten. Zubehör wie Heizkreisverteiler für eine Fußbodenheizung und Zirkulationspumpe finden in beiden großen Schrankmodellen Platz. Als neues Zubehör für die Vorinstallation sind Montageplatten mit Absperrhähnen für das Basismodul und das Heizkreismodul erhältlich.

Hygienisches Trinkwasser

Die Wohnungsstationen Logamax kompakt WS160.2 E/TE sind serienmäßig mit einem edelstahlgelöteten und komplett gedämmten Plattenwärmetauscher ausgestattet, der universell für alle Regionen geeignet ist. Die Warmwasserbereitung mit bis zu 14 Litern pro Minute erfolgt im Durchflussprinzip und wird thermostatisch geregelt. Deshalb entfällt in den meisten Fällen die Untersuchungspflicht auf Legionellen, die die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vorschreibt.