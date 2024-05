Nicht nur Koffein-Fans können jetzt noch günstiger klimafreundlich heizen – über eine Tchibo Cashback-Aktion gibt es beim Kauf einer Buderus Wärmepumpe 1.000 Euro von Buderus zurück. Die Aktion läuft bis 30. November 2024 und gilt für die Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpen Logatherm WLW196i AR (S+), Logatherm WLW186i AR und Logatherm WLW176i AR. Alle Informationen zum Cashback-Angebot finden Interessierte über www.tchibo.de/buderus . Auch in den Filialen, auf der Website und im Newsletter von Tchibo werden Kunden über die Aktion informiert.

Das Cashback lässt sich ergänzend zur staatlichen Förderung nutzen, Hauseigentümer können sich über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) Zuschüsse von bis zu 70 Prozent für ein neues Heizsystem sichern.

Effiziente Wärmeerzeuger

Wer das Angebot von Buderus und Tchibo annehmen will, erhält auf der Aktions-Website einen Gutschein. Wurde die Wärmepumpe über einen Heizungsfachbetrieb in Deutschland bestellt und erfolgreich installiert, gibt es nach Einreichung und Prüfung des Gutscheins 1.000 Euro auf das gewünschte Konto. Für moderne Wärmepumpen spricht die nachhaltige, kostensparende und vor allem effiziente Betriebsweise: Die Geräte wandeln kostenlose Umweltenergie in Wärme um – aus rund 1 kWh elektrischer Betriebsenergie werden zwischen 3 und 5 kWh Wärme für Heizung und Warmwasser.

Leistungsstark, leise und flexibel

Die Aktionswärmepumpen von Buderus bestehen aus einer Außen- und einer Inneneinheit und eignen sich für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Logatherm WLW196i AR (S+) durch eine besonders hohe Effizienz aus. Die Logatherm WLW186i AR ist eine gute Wahl für Bestandsgebäude, denn die kompakte Außeneinheit benötigt wenig Platz und passt somit unter die meisten Fenster. Mit der Logatherm WLW176i AR gibt es eine flexibel einsetzbare Lösung insbesondere für den Neubau – die Inneneinheit beansprucht nur wenig Platz im Aufstellraum. Sowohl die Logatherm WLW186i AR, als auch die Logatherm WLW176i AR nutzen das Kältemittel R290, welches ein vergleichsweise niedriges Treibhauspotential besitzt.

Hybrid als Option

Auch für un- oder teilsanierte Bestandsgebäude bietet der Systemexperte Buderus mit Wärmepumpen-Hybridsystemen Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien an. Diese bestehen aus einer Wärmepumpen-Außeneinheit und einem Öl- oder Gas-Brennwertkessel, der die Spitzenlast abdeckt. Sie erzeugen hohe Vorlauftemperaturen von mehr als 55 °C, die im Bestand oft noch erforderlich sein können. Der Staat fördert bei diesen hybriden Heizsystemen den Wärmepumpenanteil einschließlich der zugehörigen Umfeldmaßnahmen.