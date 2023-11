Ausbilder fit machen, damit sie ihr Wissen optimal weitergeben können – dieses Ziel verfolgt Buderus mit seinen Wärmepumpen-Fachforen. Die Veranstaltungen dienen zur Schulung aus erster Hand und ermöglichen darüber hinaus einen ungezwungenen fachlichen Austausch. Insgesamt rund 120 Personen haben im Oktober und November 2023 an den Fachforen von Buderus in München und Hamburg teilgenommen. Ein besonderes Highlight war bei den beiden Veranstaltungen der Buderus Seminartruck, ausgestattet mit unterschiedlichen Wärmeerzeugern und modernen Lernmitteln für eine erfolgreiche Weiterbildung.

Leitfaden Wärmepumpe für Ausbilder

Buderus hat speziell für die Zielgruppe Berufsschullehrer, Mitarbeiter der Innungen und Meisterausbilder einen Leitfaden rund um die Wärmepumpentechnik entwickelt, sodass die Teilnehmer alle wichtigen Informationen zu diesen Systemen kompetent an die Schüler weitergeben können. Der Leitfaden kann auch als Arbeitsbuch dienen und hilft Schülern beim Lernen der Inhalte zu Wärmepumpen, die Unterlage für Wissensvermittler und Schüler ist als PDF-Datei verfügbar. Kapitel mit Fragen und Antworten sind unter anderem Thermodynamik, Auslegung und Planung, Kühlen, Hydraulik, Schall und Aufstellung, Regelung und Parameter sowie Wartung und Service. Interessierte Ausbilder können den Leitfaden über die Buderus eAcademy beziehen unter: www.buderus.de/branchen/informationen-fuer-wissensvermittler-9598

Lehrreiche Fachvorträge

Das Programm umfasste Fachvorträge zu verschiedenen Themen: Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln, Buderus eAcademy und Fachkräftegewinnung, aktive Inbetriebnahme einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Grundlagen Kältekreiskomponenten sowie Gebäude-Energie-Gesetz. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer allgemeine Informationen des Bundesverband Wärmepumpe. In seinem Gastvortrag sprach Dr. Marek Miara vom Fraunhofer Institut über Wärmepumpen im Bestand.

Besondere Auszeichnungen

Sowohl in München als auch in Hamburg wurde der Buderus Ausbilder-Award als Zeichen der Wertschätzung verliehen, um dadurch die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung im Handwerk besonders hervorzuheben und die aktiven Macher im Bildungswesen zu ehren. Ausgezeichnet wurde in München Olaf Zimmermann, Inhaber der Heizungsfirma Obermeier und Obermeister der SHK-Innung München. In Hamburg durfte Hans-Jürgen Omlor den Ausbilder-Award entgegennehmen für sein langjähriges Engagement im Rahmen der Meisterausbildung, aktuell bei der Handwerkskammer Düsseldorf.