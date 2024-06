Kostenlose Umweltwärme ist eine feine Sache – sie ist unerschöpflich, nachhaltig und optimal für niedrige Energiekosten. Deshalb ließ die Geschäftsführung des Ingenieurbüros Fahrzeugtechnik Happel für ihren Neubau eine Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW286 A mit 38 kW Leistung installieren. Sie verwendet die Energie aus der Luft und versorgt damit eine Nutzfläche von rund 1.300 Quadratmetern mit Wärme und Warmwasser. Eine Photovoltaikanlage liefert Solarstrom für den Wärmepumpenbetrieb und für die Eigennutzung im Gebäude. Damit setzt das Ingenieurbüro bei seiner Gebäudetechnik vollständig auf erneuerbare Energien.

Große Nachfrage, neues Gebäude

Das Ingenieurbüro Happel ist für gewerbliche und private Kunden die richtige Anlaufstelle, wenn es um die Wertermittlung beschädigter oder auch intakter Fahrzeuge geht. Der Geschäftsführer und gelernte KfZ-Mechanik- und -Elektromeister Gerolf Happel ist Experte auf diesem Gebiet, sein Unternehmen besteht seit rund 30 Jahren. Spezialisiert hat sich das Ingenieurbüro im Laufe der Jahre auf die Begutachtung von Wohnmobilen und von anderen Sonderfahrzeugen, beispielsweise Schaustellerfahrzeuge, Landmaschinen und Omnibusse. TÜV-Abnahmen und Abgasuntersuchungen gehören ebenfalls zum Leistungsportfolio. Das bislang genutzte Gebäude wurde aufgrund der steigenden Nachfrage zu klein – weshalb nur wenige Kilometer entfernt vom bisherigen Standort in Bad Endbach der Spatenstich für einen Neubau stattfand.

Vorteile des neuen Standortes sind nicht nur die größere Fläche, sondern auch die verkehrsgünstige Lage an einer Bundesstraße. Der Neubau war zugleich die passende Gelegenheit, in eine zukunftssichere und nachhaltige Wärme- und Warmwassererzeugung zu investieren. „Bei der Planung haben wir eine innovative und umweltschonende Gebäudetechnik gleich mitgedacht“, sagt Gerolf Happel. Die Anforderung: Wärme, Warmwasser und Strom sollten mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Um das fachgerecht umzusetzen, holten sich die Auftraggeber mit dem Planungsbüro Rehling Energie-Technik aus Herborn, dem SHK-Fachbetrieb Demotec Klein aus Rauschenberg und Buderus die richtigen Partner an die Seite.

Wärme ganz nach Bedarf

Das vom Architekturbüro Kunz (Bad Endbach) konzipierte und geplante Gebäude wurde von C+P Schlüsselfertiges Bauen GmbH & Co.KG, dem lokalen Generalunternehmer der Christmann & Pfeifer Unternehmensgruppe, maßgeschneidert auf die Ansprüche der Fahrzeugtechnik Happel realisiert. Die Kfz-Prüf- und Schätzstelle wartet mit modernen Büros, ausgestattet von C+P Möbelsysteme, sowie drei Prüfstraßen für bis zu 18 Meter lange Fahrzeuge auf. Vor dem Gebäude findet sich neben dem Parkplatz das technische Highlight für die Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung: die Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW286 A von Buderus. Die vor dem Neubau installierte Außeneinheit bringt eine Leistung von 38 kW (bei A -7/W35). „Die Wärmepumpe hat zwei Kompressoren, die je nach aktueller Wärmeanforderung des Heizsystems geschaltet werden“, erklärt Thorsten Thierbach von Buderus. Der Vorteil: So lassen sich das Erdgeschoss und die beiden Obergeschosse des Ingenieurbüros, jeweils mit einer Nutzfläche zwischen 412 und 450 Quadratmetern, jederzeit bedarfsgerecht versorgen.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeitet mit einem hohen SCOP von 3,93 bei 35 °C und 3,33 bei 55 °C. Die Auslegungstemperatur für die Fußbodenheizung in den Räumen beträgt 35/28 °C, das niedrige Temperaturniveau ermöglicht einen besonders energieeffizienten Betrieb des Wärmeerzeugers. Praktisch: Sollten später noch Heizsystem-Komponenten dazu kommen, lässt sich die Logatherm WLW286 A dank Systemtechnik individuell und flexibel erweitern – sie ist auf das Zusammenspiel mit weiteren Wärmeerzeugern im System vorbereitet. Darüber hinaus kann sie auch in Kaskade betrieben werden, sollte einmal mehr Leistung gefragt sein. Bis zu vier Logatherm WLW286 lassen sich zusammenschalten.

Bei der Aufstellung der Außeneinheit kam dem Fachbetrieb die kompakte Rahmenbauweise der Wärmepumpe entgegen, so ließ sie sich gut an die endgültige Position transportieren. Trotz der Leistungsgröße braucht die Außeneinheit lediglich eine Stellfläche von rund 1,9 Quadratmetern.

Kompaktes Regelgerät

Geregelt wird die Luft-Wasser-Wärmepumpe über den Wärmepumpenregler WPM100 – er bietet sich für alle bivalenten, monovalenten oder monoenergetischen Wärmepumpenheizungsanlagen an. Das kompakte Gerät haben die Fachhandwerker an der Wand im Heizungskeller installiert. Alle Parameter lassen sich über den integrierten 4-Zoll-Touch-Bildschirm auf Betreiber- oder Fachbetriebsebene einstellen. Über die geführte Inbetriebnahme „EasyOn“ des Wärmepumpenreglers WPM100 wurden alle anlagenspezifischen Parameter abgefragt und von den SHK-Experten dem Objekt und den Anforderungen entsprechend angepasst – eine komfortable Möglichkeit, die Wärmepumpe erstmalig zu konfigurieren und aufs System abzustimmen. Konnektivität ist ebenfalls möglich: Anlagenbetreiber integrieren den Regler bei Bedarf per Modbus RTU und KNX in die Gebäudeleittechnik.

Über das Touch-Display des Wärmepumpenregler WPM100 lassen sich alle Parameter komfortabel einstellen. Bilder: Buderus

Ein Pufferspeicher mit 1.000 Liter Fassungsvermögen vervollständigt das Heizsystem. Er nimmt überschüssige Wärme auf und speichert sie verlustarm über lange Zeit. Wärmeerzeugung und -verbrauch werden dadurch entkoppelt, die Logatherm WLW286 arbeitet so konstanter und effizienter und die Lebensdauer erhöht sich. Das Ingenieurbüro Fahrzeugtechnik Happel hat mit dem Heizsystem die Weichen in eine nachhaltige Zukunft gestellt. Übrigens plant das Unternehmen bereits die nächsten Schritte in Sachen umweltfreundlicher Gebäudetechnik: Auf der gut 300 Meter langen und rund zehn Meter hohen Böschung, die bei den Bauarbeiten entstanden ist, soll eine weitere Photovoltaikanlage installiert werden.

Fazit

Mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW286 A hat das Ingenieurbüro Fahrzeugtechnik Happel auf eine nachhaltige Lösung zur Wärme- und Warmwassererzeugung gesetzt. Sie nutzt kostenlose Umweltwärme und eignet sich mit ihrer Leistungsgröße optimal für größere gewerbliche Objekte und Bürogebäude. Wird der vom Unternehmen selbst produzierte Solarstrom oder optional Ökostrom für den Betrieb des Wärmeerzeugers verwendet, erzeugt das System keinerlei Emissionen. Ein hoher Wärme- und Warmwasserkomfort ist dabei das ganze Jahr über sichergestellt, denn die Wärmepumpe von Buderus versorgt das Gebäude auch im Winter bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C zuverlässig mit Wärme. Nicht zuletzt ist mit der Lösung Zukunftssicherheit gewährleistet: Dank Systemtechnik lässt sich die Wärmepumpe bei Bedarf auch später noch flexibel um weitere Komponenten erweitern.