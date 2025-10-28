Bei den bundesweiten Wärmepumpen-Infotagen können sich Hauseigentümer über die Modernisierung mit einer Wärmepumpe informieren. Bild: Buderus

In diesem Herbst startete mit der ersten Veranstaltung in Heidelberg die Heizungswende-Tour der „Wärmepumpen-Infotage“: Das bundesweite Angebot richtet sich an Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern und bietet Informationen rund um den Heizungstausch, zu Fördermitteln und rechtlichen Rahmenbedingungen. Ziel der Initiative ist es, private Investitionsentscheidungen im Heizungsbereich transparenter und nachvollziehbar zu machen. Buderus unterstützt diese Aktion mit Fachexpertise. Veranstalter vor Ort sind Kommunen oder Energieagenturen. Die Moderation übernimmt Anja Floetenmeyer-Woltmann, Mitglied im Wärmepumpenbeirat der EU und EU-Klimapakt-Botschafterin.

Individuelle Beratungsangebote

Neben der Energieexpertin wird der „Energiesparkommissar“ Carsten Herbert, bekannter YouTuber und Spiegel-Bestsellerautor, die Besucher zum Thema Heizungstausch informieren. Die Wärmepumpen-Infotage kombinieren praxisnahe Vorträge mit individueller Beratung vor Ort.

Buderus Experten und Fachpartner werden vor und nach den Vorträgen in einem sogenannten Beratungsmarathon individuelle Fragen rund um Wärmepumpen und Heizungsmodernisierung beantworten. Im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2026 sind zusätzliche Online-Formate geplant.

Kostenlose Tickets sichern

Mehr als 50 Kommunen haben sich für die Reihe mit insgesamt zehn Veranstaltungen beworben. Pro Termin werden im Schnitt mehr als 500 Teilnehmende erwartet, das größte Event findet in Hannover statt. Die Tour macht Station in Heidelberg, Hannover, Lübeck, Erfurt, Stuttgart, Moosburg, Osnabrück, Bonn, Gütersloh. Interessierte Gebäudeeigentümer können online kostenlose Tickets für die Veranstaltungen buchen.

Termine und Anmeldungen unter: waermepumpen-infotag.de