Konnektivität ist der Schlüssel für smart steuerbare, energieeffiziente Heizsysteme und komfortablere Services durch den SHK-Fachbetrieb. Der Systemexperte Buderus erweitert seine Wärmeerzeuger, Software und Zubehör deshalb kontinuierlich um neue digitale Funktionen. Zu den aktuellen Neuheiten zählen eine nützliche Performanceanalyse von Wärmepumpen im Webportal ConnectPRO, die Integration von Ladestationen in den Energiemanager MyEnergyMaster, eine EEBus-Schnittstelle für das neue LAN- und Funkmodul MX400 sowie Geräteelektronik-Updates für die Logatherm WSW186i und Logatherm WLW186i MBE+ AR mithilfe der App ProWork.

ConnectPRO erkennt automatisch optimierbare Anlagen

Über das Webportal ConnectPRO haben berechtigte Installateure Online-Zugang zu angebundenen Heizsysteme ihrer Kunden und werden bei einem Anlagenfehler umgehend informiert. Jetzt ist das Profi-Tool um eine nützliche Funktion reicher: ConnectPRO informiert den SHK-Fachhandwerker ab sofort auch, wenn eine Wärmepumpe mit nicht optimaler Performance erkannt wird. Die neue Funktion ist bislang für die Luft-Wasser-Wärmepumpen Logatherm WLW176i AR und WLW186i AR verfügbar. Läuft eine Wärmepumpe nicht optimal oder verbraucht zu viel Strom, erhält der Installateur eine E-Mail und eine Benachrichtigung im Portal. Anschließend kann er umgehend reagieren – oft lässt sich das Problem bereits aus der Ferne beheben, etwa durch Anpassung der Heizkurve. Praktisch: ConnectPRO liefert mögliche Fehlerursachen und schlägt konkrete Maßnahmen vor, um diese zu beheben. Auch eventuell erforderliche Ersatzteile und der geschätzte Zeitaufwand sind im Portal sichtbar. Falls erforderlich, kann der Fachhandwerker die Anlagendaten mit nur einem Klick mit dem Buderus Werkskundendienst teilen. Nach dem Serviceeinsatz lässt sich der Erfolg der ergriffenen Maßnahmen anhand aussagekräftiger Anlagenwerte im Performance Dashboard prüfen.

Weiterhin können Heizungsfachbetriebe auch den Buderus Online CheckUp buchen: Dabei wird der Betrieb einer neu installierten Wärmepumpe nach der Inbetriebnahme mehrere Wochen lang überwacht und anschließend von einem Buderus Experten ausgewertet. Der Heizungsfachbetrieb erhält anschließend einen detaillierten Report und kann bei Bedarf nachjustieren, damit die Wärmepumpe optimal läuft.

Intelligent Strom tanken mit dem Energiemanager

Der Systemexperte Buderus hat auch seinen Energiemanager MyEnergyMaster weiter ausgebaut. Ab sofort lassen sich die Ladestationen Logavolt WLS11i und Logavolt WLS11i P+ in das Energiemanagementsystem integrieren. Besitzer eines Eigenheims mit Photovoltaikanlage können dann zwischen drei Ladeszenarien wählen und ihr E-Auto besonders günstig laden:

sofortige Ladung

Ladung nur mit PV-Überschussstrom

Mindestladung bis zu einem festgelegten Zeitpunkt

Für maximale Ersparnis lässt sich einstellen, dass das E-Auto nur mit überschüssigem PV-Strom geladen wird. Erst, wenn der Buderus Energiemanager errechnet, dass dies nicht genügt, um die vorgegebene Batteriekapazität zu erreichen, wird zusätzlich Strom aus dem Netz bezogen.

Auch Hauseigentümer ohne Buderus Wärmepumpe und MyEnergyMaster können die Ladestation Logavolt WLS11i P+ über einen Power Meter PM 5000 in ihr Photovoltaiksystem integrieren. Anschließend lässt sich die Ladestation über die App MyBuderus bedienen. Dann stehen ebenfalls die drei Ladeszenarien zur Verfügung.

LAN- und Funkmodul MX400 jetzt mit EEBus

Neues gibt es auch beim LAN- und Funkmodul MX400, mit dem sich Wärmeerzeuger komfortabel mit dem Internet verbinden lassen. Das Modul enthält ab März 2025 eine integrierte EEBus-Schnittstelle. Der herstellerübergreifende Standard ermöglicht die Kommunikation zwischen Geräten, die Energie verbrauchen, erzeugen oder speichern und erweitert die Steuerungsmöglichkeiten. Das ermöglicht zwei neue Funktionen für alle Buderus Wärmepumpen mit aktueller Software und dem neuen MX400: Leistungsreduzierung und Leistungsmonitoring. So kann der Netzbetreiber die Leistung der Wärmepumpe zeitweise reduzieren, wenn eine akute Überlastung des Stromnetzes droht. Diese Steuerungsmöglichkeit wird durch §14a EnWG vorgegeben – eine Mindestversorgung für den sicheren Betrieb des Wärmeerzeugers und für die Deckung des Grundbedarfs bleibt in diesen Ausnahmefällen dennoch gewährleistet.

Leistungsmonitoring erlaubt es, den Energieverbrauch und die Leistung von Wärmeerzeugern mit dem neuen MX400 in Echtzeit an ein Smart Meter Gateway oder Energiemanagementsystem zu übermitteln. Das gibt genauen Aufschluss über den Strombedarf und erlaubt eine bessere Planung und Optimierung des Heizbetriebs.

Wer eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW176i und WLW186i besitzt, kann mit dem neuen MX400 außerdem eine dritte Funktion nutzen: Durch die EEBus-Schnittstelle lassen sich die Wärmepumpen in externe Energiemanagementsysteme einbinden. Dann besteht, je nach externem Energiemanagementsystem, die Möglichkeit, Werte der Wärmepumpen zu visualisieren oder auch die Wärmepumpen bei vorhandener Integration eines PV-Systems in das externe Energiemanagementsystem PV-optimiert zu betreiben. So lassen sich die Betriebskosten für die Gebäudeerwärmung optimieren und CO 2 -Emissionen reduzieren.

Geräteelektronik-Updates für die Logatherm WSW186i und Logatherm WLW186i MBE+ AR mit der App ProWork

Mit Einführung der neuen Generation seiner Sole-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WSW186i und der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW186i MBE+ AR Anfang 2026 ermöglicht Buderus seinen Kunden auch komfortablere Updates der Gerätesoftware. Die neue Firmware wird über das Smartphone des Fachhandwerkers auf die App ProWork heruntergeladen und dann mittels MX400 auf die Wärmepumpe übertragen. Über die App ProWork kann der Fachhandwerker diese bei einem seiner Wartungstermine vor Ort schnell und unkompliziert auf die Wärmepumpe aufspielen und installieren – der Smart Service Key ist dafür nicht erforderlich. Dieses Update kann den Einsatz des Buderus Kundendienstes ersetzen. Diese Art komfortabler Geräteelektronik-Updates ist auch bereits für künftige Buderus Wärmepumpengenerationen angedacht.