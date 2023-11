In Kombination mit einem Gas-Brennwertgerät, wie dem Logamax plus GB192i, eignet sich die Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MB A H sehr gut für Buderus Wärmepumpen-Hybridsysteme.

Der Systemexperte Buderus bietet mit der WLW MB A H ab sofort eine neue, kompakte Wärmepumpen-Außeneinheit für Wärmepumpen-Hybridsysteme an. Die WLW MB A H arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) und ist in den Leistungsgrößen 4, 5 und 7 kW erhältlich. Sie erzeugt bei minus 10 °C Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 65 °C und eignet sich so optimal für Wärmepumpen-Hybridsysteme mit Spitzenlastkessel im unsanierten oder teilsanierten Bestandsgebäude. Die Hybridsysteme erreichen die Energieeffizienzklasse A+.

Eine der leisesten ihrer Klasse

Die WLW MB A H zählt zu den leisesten Monoblock-Außeneinheiten: Der Schalldruckpegel in drei Metern Entfernung bei freier Aufstellung (mindestens drei Meter Abstand zur Wand) beträgt nachts nur 30 dB. Zum Vergleich: Das Betriebsgeräusch eines Kühlschranks entspricht rund 40 dB. Ermöglicht wird der leise Betrieb durch die Buderus Silent PLUS Technologie. Dazu zählen mehrere Maßnahmen, die den Schall reduzieren – unter anderem ein solider, schwingungsgedämpfter Aluminiumrahmen und eine doppelte Vibrationsentkopplung von Kompressor und Basisplatte in schallgedämpfter Kältekreisbox. Zu einem besseren Geräuschverhalten trägt auch der Ventilator mit optimierter Schaufelform und Schleuderring bei. Die verbesserte Form der WLW MB A H erhöht zugleich die Effizienz und senkt das Einfrierrisiko bei sehr niedrigen Außentemperaturen.

Nachhaltiger dank Hybrid

Die energieeffizienten Wärmepumpen-Hybridsysteme von Buderus bestehen aus einer Wärmepumpen-Außeneinheit, dem Hybridmanager HM200 und der Hybrid-Hydraulikgruppe sowie einem konventionellen Wärmeerzeuger. Die Wärmepumpen-Außeneinheit übernimmt den überwiegenden Teil der Wärmeversorgung (Grundlast) und stellt damit den regenerativen Anteil am Heizsystem von mindestens 65 Prozent sicher. Der konventionelle Wärmeerzeuger springt nur zur Spitzenlastabdeckung ein, also bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Der Hybridmanager regelt dieses maximal nachhaltige und effiziente Zusammenspiel.

Alles im Paket

Die kompakte Außeneinheit (H x B x T: 800 x 1100 x 540 mm) lässt sich auf einem Sockel oder an der Außenwand eines Gebäudes montieren – für beide Fälle bietet Buderus passendes Zubehör an. Die neue Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MB A H ist auch in unterschiedlichen Logaplus- oder Ergänzungspaketen zur Nachrüstung einer bestehenden Heizungsanlage erhältlich. Die Ergänzungspakete umfassen jeweils die Wärmepumpe WLW MB A H, die Hydraulikbox, den Hybridmanager und optional weitere Komponenten. Mit den vorkonfigurierten Paketen erhalten SHK-Fachhandwerker alles, was für die Installation eines effizienten Wärmepumpen-Hybridsystems erforderlich ist.