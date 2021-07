Pressemeldung

Speziell für die Modernisierung hat Buderus das Öl-Brennwert-Hybridsystem Logano plus KBH195i entwickelt. Damit kombinieren Anlagenbetreiber fossile und regenerative Energie und nutzen dank intelligenter Regelung klimaschonende Umweltenergie bevorzugt. Der integrierte Hybridmanager HM200 vernetzt die Systemkomponenten für einen effizienten Betrieb. Das Hybridsystem besteht aus dem Öl-Brennwertkessel Logano plus KB195i mit 15 kW Leistung, der mit drei verschiedenen Wärmepumpen-Außeneinheiten in Leistungsgrößen bis 8 kW kombiniert werden kann. Die WLW196-6 A H S+ ist zusätzlich mit der SILENT plus Technologie für leise Betriebsweise ausgestattet. Im System erreicht der Logano plus KBH195i-15 mit der Wärmepumpen-Außeneinheit WLW196-6 A H die Effizienzklasse A++. Alle drei Wärmepumpen-Außeneinheiten sind nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit bis zu 40 Prozent der Brutto-Investitionskosten förderfähig. Details dazu im Internet unter www.bafa.de und www.buderus.de.

Der Logano plus KBH195i vereint die Vorteile der Öl-Brennwert- und Wärmepumpentechnik zu einen effizienten und umweltfreundlichen Heizsystem. Buderus unterstützt mit dem Hybridsystem die Handwerkspartner von der Planung bis zur komfortablen Inbetriebnahme. Ein Kälteschein ist für die Installation nicht erforderlich und ermöglicht Heizungsfirmen so auch den Einstieg in das Wärmepumpengeschäft, die keinen entsprechend ausgebildeten Fachmann mit Kälteschein haben.

Hybridmanager HM200 steuert das Zusammenspiel

Die werksseitig hydraulisch optimierte Hybrid-Hydraulikgruppe ist das Bindeglied zwischen dem Öl-Brennwertkessel und der Wärmepumpen-Außeneinheit. Es ist also keine zusätzliche Inneneinheit der Wärmepumpe erforderlich, denn das Zusammenspiel zwischen den beiden Wärmeerzeugern regelt der Hybridmanager HM200. Mit der Hybrid-Hydraulikgruppe, die an der Rückseite des Logano plus KB195i befestigt wird, verbinden Installateure die Wärmepumpen-Außeneinheit mit Vor- und Rücklaufleitung mit dem Brennwertkessel. Die Fühler sind mit vormontierten Steckern ausgestattet, die Fühlerkabel farbig gekennzeichnet und codiert, sodass sie sich ohne Aufwand an den Hybridmanager HM200 anschließen lassen.

Der HM200 steuert den Betrieb des Systems und bindet die Wärmepumpe in das Regelsystem Logamatic EMS plus des Heizsystems ein. Der Hybridmanager entscheidet abhängig von der über die Systembedieneinheit Logamatic RC310 gewählten Regelungsstrategie, ob die Wärmepumpe und/oder der konventionelle Wärmeerzeuger die Wärme bereitstellen soll. Vorrangig erzeugt die WLW196i A H als regenerative Komponente die benötigte Wärme, die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie passt die Leistung jederzeit an den Bedarf im Heizsystem an. Der Öl-Brennwertkessel geht in Betrieb, wenn im Gebäude ein besonders hoher Wärmebedarf besteht oder die Außentemperatur unter dem Bivalenzpunkt liegt und die Wärmepumpe deshalb nicht die erforderliche Leistung liefert.

Kompakte Bauweise – geringe Aufstellfläche

Das Öl-Brennwert-Hybridsystem Logano plus KBH195i benötigt im Gebäude nicht mehr Aufstellfläche als ein herkömmlicher Heizkessel. So eröffnen sich variable Möglichkeiten für die Modernisierung. Durch die kompakte Bauweise aus speziellem EPP-Material ist die Außeneinheit der WLW196i A H deutlich kleiner und leichter als herkömmliche Wärmepumpen-Außeneinheiten. Buderus bietet für einen hohen Warmwasserkomfort, abgestimmt auf das Hybridsystem, verschiedene Warmwasserspeicher an – ein Pufferspeicher ist nicht erforderlich.

Die Systembedieneinheit Logamatic RC310 als Teil des Regelsystems Logamatic EMS plus bietet Installateuren und Anlagenbetreibern zahlreiche Optionen. Bedienung und Überwachung mit Smartphone oder Tablet sind optional auch über die serienmäßige Internetschnittstelle des Logano plus KBH195i mit der Buderus App oder Portallösung möglich.