Auf effiziente Weise sorgt das neue Wohnungslüftungssystem Logavent HRV176 von Buderus für hohen Wohnkomfort. Ein werkseitig integrierter Sensor zur Temperatur-, Feuchte- und Luftgütemessung passt den Lüftungsbetrieb automatisch an den jeweiligen Bedarf an. Buderus hat das Logavent HRV176 für den Luftaustausch in neuen Einfamilienhäusern konzipiert, es vereint Behaglichkeit mit reduzierten Energiekosten. Der integrierte Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher gewinnt bis zu 90 Prozent der Wärme aus der Abluft zurück. Die Gerätevariante Logavent HRV176 E ist direkt mit einem Enthalpie-Wärmetauscher zur Feuchterückgewinnung ausgestattet. Dieser verhindert, dass die Raumluft zu stark austrocknet, und sorgt somit für Behaglichkeit auch in der in der kalten Jahreszeit.

Buderus bietet das Wohnungslüftungssystem in zwei Leistungsgrößen mit Luftvolumenströmen bis zu 260 m3/h und bis zu 450 m3/h an. Durch die hochwertige und solide EPP-Gerätekonstruktion und die effizienten Gleichstromventilatoren ist eine verlässliche und leise Betriebsweise gewährleistet. Die sensorgesteuerte Bedarfslüftung kontrolliert die Qualität der Raumluft und damit den erforderlichen Volumenstrom. Die einströmende Außenluft wird gefiltert, Pollen und Staub bleiben draußen. Ganz komfortabel lässt sich der Filter wechseln, indem die Blende aufgeklappt und der gebrauchte gegen einen neuen Filter ausgetauscht wird.

Sparsame Betriebsweise

Angesichts der Energiepreisentwicklung ist die effiziente Betriebsweise von besonderer Bedeutung. Dank stromsparender Ventilatoren erreicht das Logavent HRV176 eine spezifische elektrische Leistungsaufnahme von bis zu 0,17 Watt pro Kubikmeter Luftvolumenstrom. Gerade die sensorgesteuerte Bedarfslüftung sorgt dafür, dass nicht mehr Luft als erforderlich gefördert wird Damit erreicht das Logavent HRV176 die Energieeffizienzklasse A+.

Voll ausgestattet.

Neben der integrierten Sensorik ist auch ein elektrisches Vorheizregister standardmäßig integriert. Es verhindert im Winter Frost im Wärmetauscher und stellt einen uneingeschränkten Lüftungsbetrieb auch bei tiefen Außentemperaturen sicher. Im Sommer fördert ein temperaturgeregelter automatischer Sommer-Bypass kühlere und gefilterte Außenluft ins Gebäude – beispielsweise nachts, wenn die Außentemperatur gesunken ist.

Flexibel geplant und schnell installiert

Die variablen Luftanschlüsse seitlich oder nach oben ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Planung und eine schnelle Installation. Durch die geringe Höhe kann das Logavent HRV176 selbst in niedrigen Räumen installiert werden, beispielsweise im Dachstock. Bei der Variante mit Enthalpie-Wärmetauscher ist kein Kondensatablauf nötig, das reduziert die Montagezeit zusätzlich. Für die Luftkanäle bietet Buderus zwei Kunststoff-Kanalsysteme: das flexible Rundrohrsystem (DN75) und das 50 Millimeter hohe und 140 Millimeter breite Flachkanalsystem zur Verlegung im Fußbodenaufbau, in der Rohbetondecke, unter der abgehängten Decke sowie in innenliegenden Wänden. Beide Kanalsysteme lassen sich miteinander kombinieren.

Einsetzbar ist das Logavent HRV176 wahlweise als eigenständiges Lüftungsgerät oder in Kombination mit einer Buderus Wärmepumpe als kompakte, modulare und regelungstechnisch integrierte Neubau-Gesamtlösung mit einheitlichem Design und Bedienung. Bewohner können das Lüftungsgerät komplett über die Regelung der Wärmepumpe oder auch über die App MyBuderus komfortabel vom Wohnraum oder von unterwegs aus steuern.