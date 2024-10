Mit einem Leistungsbereich von 4 bis 12 kW (bei A- 7/W35) bietet sich die reversible Buderus Monoblock-Wärmepumpe Logatherm WLW186i AR als Wärme- und Kälteerzeuger für Neubau und Modernisierung an. Bild: Buderus

Die wachsende Nachfrage nach Klimatisierung auch im Ein- und Zweifamilienhaus bedient Buderus mit der Luft-Wasser­Wärmepumpe Logatherm WLW186i AR. Sie hat einen neu entwickelten und effizienten Kältekreis auf Basis von R290 (Propan) als Kältemittel, das dank seines niedrigen Treibhauspotenzials (engl. Global Warming Potential, GWP) von 3 deutlich umweltverträglicher ist als herkömmliche Kältemittel. Mit einem Leistungsbereich von 4 bis 12 kW (bei A-7/W35) eignet sich die reversible Monoblock­Wärmepumpe als Wärme- und Kälteerzeuger für Neubau und Modernisierung - dank hoher Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C auch in Bestandsgebäuden mit Heizkörpersystem.

Niedrigster Strombedarf im Test

Bei Stiftung Warentest erzielte die Buderus Logatherm WLW186i-10 AR E zusammen mit dem Produkt eines anderen Anbieters den Testsieg: Mit dem Urteil „Gut“ (Gesamtnote 2,3) ist sie nicht nur Testsieger, sondern auch Umwelttipp und punktete mit der besten Energieeffizienz. Im Modellhaus hatte die Logatherm WLW186i-10 AR E den niedrigsten Strombedarf. Sie überzeugt laut Stiftung Warentest auch an eisigen Tagen: „Top: Buderus läuft vor allem in kälteren Regionen, etwa im Bergland, effizienter als die Konkurrenten.“

Leise, platzsparend und flexibel

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe zählt durch die weiter entwickelte Silent PLUS Technologie zu den leisesten Wärmepumpen ihrer Klasse. Die Silent PLUS Technologie vermeidet unter anderem durch den integrierten Schalldiffusor störende Geräusche im eigenen Garten und für die Nachbarschaft. Sowohl die Außeneinheit als auch die Inneneinheit sind sehr platzsparend. Die Montage ist aufgrund des durchdachten Aufbaus unkompliziert möglich. Dank ihrer Modularität lassen sich die Geräte für fast alle Anwendungsfälle flexibel und schnell installieren. Dafür benötigen Handwerkspartner keinen Kälteschein, denn bei Monoblock-Wärmepumpen ist der Kältekreis komplett geschlossen in der Außeneinheit untergebracht.

Online CheckUp: Wärmepumpe optimal einstellen

Mit dem Online CheckUp bietet Buderus einen praktischen Service für Heizungsinstallateure an: Fachkunden können den Betrieb und die Funktion einer neu installierten Wärmepumpe über mehrere Wochen durch den Systemexperten online monitoren lassen. Ein umfassender Ergebnisbericht hilft dabei, den Wärmeerzeuger bei Bedarf zu optimieren und maximale Effizienz und Systemstabilität sicherzustellen. So sparen SHK-Fachbetriebe Zeit, weil unnötige Serviceeinsätze vermieden werden können, und gehen bei der Installation und dem Betrieb einer Wärmepumpe auf Nummer sicher. Der Online CheckUp lässt sich für alle Logatherm WLW186i/WLW176i und viele weitere Buderus Wärmepumpen buchen, die an das Webportal Buderus ConnectPRO angebunden sind.