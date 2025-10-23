In der Heizsaison sinkt die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, weil warme Heizungsluft mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Mit der zentralen Wohnungslüftung Logavent HRV156 K BE mit Enthalpie-Wärmetauscher lässt sich das vermeiden. Bild: Buderus

SHK-Fachhandwerker können ab sofort die auf der diesjährigen ISH vorgestellte neue Lüftungslösung von Buderus nutzen: das Wohnungslüftungsgerät Logavent HRV156 K BE mit werksseitig eingebautem Enthalpie-Wärmetauscher in zwei Leistungsgrößen. Die Kombilösung gewinnt bis zu 62 Prozent Feuchtigkeit aus der Abluft zurück und versorgt so bis zu 120 Quadratmeter große Wohneinheiten automatisch und energiesparend mit frischer Luft bei optimaler Luftfeuchte. Ebenfalls jetzt erhältlich: kompaktere Zubehörteile für Lüftungskanäle. Diese erleichtern die Installation insbesondere bei Modernisierungen.

Schafft ein gesünderes Wohnklima

Der Wärmetauscher kombiniert die Rückgewinnung von Wärme und Feuchtigkeit in einem einzigen System: Das schafft ein gesundes, behagliches Raumklima. Darüber hinaus senken Bewohner dank Wärmerückgewinnung ihre Energiekosten im Vergleich zur herkömmlichen Lüftung über Fenster oder Türen.

SHK-Fachhandwerker können das Lüftungsgerät schnell installieren: Ein vorhandener Wärmetauscher muss nicht gewechselt werden, dies spart Zeit und Materialkosten. Außerdem ist kein Siphon erforderlich – dadurch kann Platz eingespart werden und die Installationskosten fallen weg. Zur Wahl stehen zwei Leistungsgrößen: das Logavent HRV156-100 K BE mit einem Nenn-Luftvolumenstrom von 105 m³/h und das Logavent HRV156-120 K BE mit einem Luftvolumenstrom von 127 m³/h (nach DIN 1946-6)). Die Geräte arbeiten sehr effizient: Für einen Luftvolumenstrom von 1 m³/h sind lediglich bis zu 0,4 Watt Leistung erforderlich.

Kompakteres Luftsystemzubehör

Frischen Wind ins Spiel bringen auch neue, besonders kompakte Komponenten für Luftkanäle. Weil in älteren Gebäuden oft nur wenig Platz für das Kanalsystem einer neuen Lüftung zur Verfügung steht, hat Buderus viele Zubehörteile noch weiter optimiert. Zum überarbeiteten Portfolio zählen alle Teile, die Heizungsfachfirmen für die Installation eines Lüftungssystems brauchen – von Umlenkstücken, Kreuzungen und Verlängerungen bis hin zum Luftverteilerkasten. Dank kleinerer Abmessungen und optimierter Geometrie im Vergleich zu bisherigen Lösungen lassen sich diese mit geringerem Abstand zu den umgebenden Wänden oder zur Decke montieren. So können die neuen runden oder eckigen Designventile mit ihrem speziellen Strömungseinsatz unter der Decke, beispielsweise in Raumecken, installiert werden.

Ein weiteres Extra: Für Gebäude, die in geruchsbelasteten Umgebungen stehen, bietet Buderus eine Box mit Aktivkohlefilter als Zubehör fürs Lüftungssystem an. Damit bleibt die zugeführte Frischluft im Wohnraum frei von unangenehmen Gerüchen aus Verkehr, Landwirtschaft, Industrie oder aus anderen Quellen. Eine komfortable Lösung für geruchsempfindliche Bewohner, Allergiker und Personen mit Atemwegserkrankungen.