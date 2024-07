Mitten in Getreidefeldern hört man höchstens, wie die Vögel zwitschern oder wie sich die Ähren raschelnd im Wind wiegen, bevor im Spätsommer der Mähdrescher kommt. Im bayerischen Burghausen, direkt an der Grenze zu Österreich, ist das genauso – auch nach der Installation eines neuen Heizsystems mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem der Einfamilienhäuser am Feldrand. Denn: Die Außeneinheit der Buderus Logatherm WLW186i AR, die im Garten direkt unter einem Fenster steht, ist besonders leise.

Der geräuscharme Betrieb der Außeneinheit war allerdings nicht die einzige Eigenschaft, die Familie Hilgert, die seit 1991 im Einfamilienhaus mit demselben Baujahr lebt, überzeugt hat: „Uns waren mehrere Aspekte wichtig bei der Auswahl: eine umweltfreundlichere, platzsparende und effizientere Lösung als unsere bisherige Ölheizung, die wir in Verbindung mit unserer Photovoltaikanlage nutzen können, und ein hochwertiges Design“, sagt Wilhelm Hilgert. Die neue Wärmepumpe erfüllt alle Punkte, wie Sebastian Meierhofer aus dem Buderus Vertrieb weiß: „Durch den Wechsel von einer Ölheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verringert Familie Hilgert künftig nicht nur CO 2 -Emissionen um mindestens die Hälfte, sondern erhöht auch die Eigenstromnutzung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses und profitiert von einer kompakten Lösung im Buderus Titanium Design im Innen- wie im Außenbereich.“ Zudem läuft die neue Wärmepumpe mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan).

Leise und effizient

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW186i AR in Burghausen mit 7 kW Leistung besteht aus der wandhängenden Inneneinheit WLW186i E und der Außeneinheit Logatherm WLW MB AR, die als Monoblock über eine wasserführende Leitung miteinander verbunden sind. Die drehzahlgeregelte Inverter-Technologie der Inneneinheit passt die Leistung der Wärmepumpe jederzeit an den aktuellen Heizbedarf des Einfamilienhauses an und bietet stets höchsten Komfort bei besonders wirtschaftlicher Betriebsweise. So erreicht die Wärmepumpe eine ErP-Effizienz von bis zu 138 Prozent und einen COP-Wert von bis zu 4,9 (A7/W35).

Die Außeneinheit Logatherm WLW MB AR im Buderus Titanium Design punktet mit ihren kompakten Aufstellmaßen – sie passt unter eines der Fenster mit Blick in den Garten – und mit ihrem besonders leisen Betrieb: Die SILENT plus Technologie (S+) mit optimiertem Ventilator, integriertem Schalldiffusor, schallgedämpfter Kältekreisbox und doppelter Vibrationsentkopplung des Verdichters sorgt dafür, dass sie im schallreduzierten Betrieb den Grenzwert für reine Wohngebiete von 35 dB(A) schon in einem Abstand von rund zwei Metern zum nächsten Nachbarfenster unterschreitet. Damit ist sie eine der leisesten Wärmepumpen in diesem Marktsegment.

Ideal für Wärmeverteilung über Heizkörper

„Die Wärmeverteilung im Haus erfolgt über Heizkörper, dafür ist eine hohe Vorlauftemperatur nötig“, erklärt Claudia Hausner, Geschäftsführerin der Firma Starnecker Heizungstechnik u. Sanitär GmbH, die die Installation des Heizsystems übernommen hat. „Auch deswegen war die Wärmepumpe von Buderus eine gute Wahl für die Modernisierung in diesem Fall: Sie ermöglicht Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und lässt sich dank der HydraulicFlex-Systemtechnologie installationsseitig schnell einbinden.“ Das Heizsystem wird durch einen Pufferspeicher P200.5 S-B ergänzt, ein Warmwasserspeicher SH290 RS-B sorgt für Warmwasserkomfort im gesamten Haus.

Umweltschonendes Kältemittel

Die Wärmepumpe überzeugt Familie Hilgert nicht nur durch ihren besonders energieeffizienten und klimafreundlichen Betrieb, sondern auch durch das umweltschonende Kältemittel R290 (Propan), mit dem sie betrieben wird: Als natürliches Gas hat es ein sehr niedriges Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) von 3 und schont damit die Umwelt. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe pro Kilogramm R290 ein CO 2 -Äquivalent von nur drei Kilogramm hat. Das GWP von Wärmepumpen mit dem herkömmlichen Kältemittel R410A liegt teilweise bis zu 700 Mal höher.

Alles optimal geregelt

Auch die Regelung des modernisierten Heizsystems ist effizient: Über die integrierte Systembedieneinheit Logamatic BC400 haben die Hausbewohner jederzeit alle Betriebsparameter ihrer Wärmepumpe im Blick. Die Regelung zeichnet sich durch ihr intuitives Touch-Bedienkonzept mit Bedienflächen im Kacheldesign und ein hochwertiges Farbdisplay aus, das sich harmonisch ins Buderus Titanium Design einfügt. Auch über das Internet lässt sich das Wärmepumpen-Heizsystem überwachen und steuern: Familie Hilgert steht die Smartphone- und Tablet-App MyBuderus zur Verfügung, zudem ist die Firma Starnecker über das Web-Portal Buderus ConnectPRO für Monitoring und Servicelösungen angebunden. Für die Verbindung mit dem Internet muss die Inneneinheit der Wärmepumpe übrigens nicht geöffnet werden: Die Verbindung funktioniert ganz bequem über das integrierte Funkmodul MX300.

Umweltschonend heizen: Stromversorgung über Photovoltaikanlage

Die Logatherm WLW186i AR ist auf die Einbindung regenerativer Energien ausgelegt. Familie Hilgert betreibt bereits seit 2022 eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 9,9 kWp auf dem Dach ihres Einfamilienhauses, dessen Eigenstromnutzung sie mit dem neuen Heizsystem steigern möchte. Die Anlage ist nun über Pufferspeicher und Wechselrichter mit der Wärmepumpe verbunden und versorgt diese mit Elektrizität. Überschüssiger Strom wird entweder elektrisch im hauseigenen Batteriespeicher mit einer Leistung von 12 kW oder thermisch über Warmwasser und Pufferspeicher zwischengespeichert. Dies ist dank der modulierenden Ansteuerung der Logatherm WLW186i AR in Abhängigkeit von selbst erzeugtem Strom möglich. Dafür sorgt die Buderus App MyEnergyMaster und optimiert so den Eigenstromverbrauch. Insgesamt sind die Hausbewohner mit dieser Lösung unabhängiger von eventuellen Strompreissteigerungen, senken ihre eigenen Kosten und heizen besonders umweltschonend.

Modernes und effizientes Heizsystem