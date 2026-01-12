Aufwendig modernisiert und sowohl optisch als auch technisch auf dem neuesten Stand, so präsentiert sich der Buderus Standort in Mainz. Bild: Buderus

Die enge Verbindung zu den Heizungsfachfirmen ist eine der Stärken von Buderus. Derzeit investiert der Systemexperte in den Ausbau und die Modernisierung seines deutschlandweiten Niederlassungsnetzes: Mit der Eröffnung eines neuen Standorts in Halle an der Saale wächst die Zahl der Buderus Niederlassungen weiter. In Berlin wird die Eröffnung einer neuen Niederlassung am Borsigturm Anfang 2026 vorbereitet, während der Standort in Mainz umfassend modernisiert wurde. Installateure profitieren dadurch von einem noch besseren Service, einem erweiterten Angebot und persönlicher Betreuung direkt vor Ort.

Berlin: Trainingscenter auf zwei Etagen

In der neuen Niederlassung in Berlin-Tegel, die Anfang 2026 bezogen wird, fasst Buderus auf 4.200 Quadratmetern in einer bestehenden Immobilie die Leistungen der bisherigen Standorte Velten (Brandenburg) und Berlin Ballinstraße zusammen. Das bündelt die Vertriebsstärke in der Hauptstadt. Dort entsteht auch über zwei Etagen das größte regionale Trainingscenter von Buderus. Fachkunden können sich hier für die Herausforderungen im Bereich zukunftssicherer Heizungstechnologien qualifizieren.

Die neue Niederlassung bietet ein umfangreiches Abholsortiment für Fachbetriebe und eine große Ausstellung, die sowohl Heizungsfachfirmen aus der Region als auch interessierten Anlagenbetreibern offensteht. Hauseigentümer haben die Möglichkeit, sich vor Ort zu Heizsystemen zu informieren und beraten zu lassen.

Der neue Standort zeichnet sich durch seine zentrale Lage und die gute Erreichbarkeit aus. Sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto – die Stadtautobahn ist etwa fünf Minuten entfernt – ist die Niederlassung am Borsigturm für Kunden und Mitarbeiter attraktiv.

Neue Niederlassung in Halle eingeweiht

Eine neue Niederlassung in Halle an der Saale wurde im Mai 2025 eröffnet, sie befindet sich im Gewerbepark und bietet auf knapp 300 Quadratmetern moderne Arbeits- und Beratungsflächen. Am neuen Standort sind gängige Produkte und wichtige Ersatzteile direkt verfügbar, sodass Heizungsfachfirmen aus dem Großraum Halle/Saale kurzfristig versorgt werden können. Die Entscheidung für den Standort fiel nach zahlreichen Kundenanfragen und dem Wunsch der Wohnungswirtschaft nach Ansprechpartnern und Abholmöglichkeiten vor Ort.

Standort Mainz in neuem Glanz

Auch in Mainz hat Buderus in die Zukunft investiert: Die dortige Niederlassung und das regionale Vertriebszentrum Mitte bieten auf mehr als 1.300 Quadratmetern Raum für rund 60 Mitarbeiter. Der Standort wurde umfassend modernisiert und deutlich erweitert. So zeigt sich beispielsweise der von Handwerkspartnern stark frequentierte Abholbereich runderneuert und komfortabel. Wie an zahlreichen Buderus Niederlassungen haben auch in Mainz zwei Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge Einzug gehalten. Diese sind von Kunden, Mitarbeitern und allen anderen E-Fahrzeughaltern rund um die Uhr nutzbar. Die Niederlassung verbessert das Beratungsangebot für Fach- und Endkunden durch einen modernen Schulungsraum und relevante Exponate.

Ein flächendeckend starkes Netzwerk

„Unsere Nähe zu den Kunden ist für uns gelebte Partnerschaft. Mit der neuen Niederlassung in Halle, der Modernisierung in Mainz und dem neuen Standort in Berlin schaffen wir beste Voraussetzungen für Beratung, Service und Zusammenarbeit in den Regionen. Wir stärken so unser Netzwerk für die Heizungsbranche in ganz Deutschland“, betont Niels Lorenz, Leiter Vertrieb Buderus Deutschland. Mit diesen Maßnahmen unterstreicht Buderus seinen Anspruch, die Zukunft gemeinsam mit seinen Fachpartnern zu gestalten.