Homeoffice, Homeschooling, Kontaktbeschränkungen: In vielen Bereichen findet das Leben vor allem online und zuhause statt. Die Vorteile, die das Internet gerade in solchen Situationen bietet, sind nicht von der Hand zu weisen. Auch im SHK-Bereich ist online zu sein wichtiger denn je: So können Heizungsfachfirmen ihre Kunden besser betreuen und verschiedene Dienstleistungen anbieten – wenn diese ein Heizsystem haben, das mit dem Internet verbunden ist.

Steigende Nachfrage: Konnektivität immer wichtiger

Und das sind immer mehr: Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ist die Nachfrage nach internetfähigen Heizungen im zweiten Halbjahr deutlich gestiegen, und auch die Quote der tatsächlich mit dem Internet verbundenen Systeme steigt an. Buderus verzeichnet im Jahr 2020 einen Zuwachs von gut 50 Prozent bei internetfähigen Wärmeerzeugern. Wer sich in den meisten anderen Lebensbereichen auf das Internet verlässt, erkennt dessen Vorteile auch beim Heizen: Ohne vor Ort sein zu müssen, können auch Handwerkspartner eventuelle Störungen an den Anlagen ihrer Kunden erkennen und teilweise sogar online beheben oder Parameter am System einstellen. So entfällt der eine oder andere Termin im Keller der Kunden.

Die meisten Wärmeerzeuger von Buderus sind schon lange mit einer integrierten Internet-Schnittstelle ausgestattet oder mit dem entsprechenden Zubehör internetfähig: Bequem anschließen, die passende App oder Portallösung installieren und online gehen. Auch viele ältere Anlagen lassen sich nachträglich onlinefähig machen und komfortabel über den Computer, ein Tablet oder Smartphone bedienen.

Mit dem Buderus Control Center ConnectPRO steht Heizungsfachfirmen ein Webportal zur Verfügung, das jederzeit einen Überblick über den Status der angeschlossenen Kundenanlagen bietet. Manche Einstellungen lassen sich sogar vom Büro aus erledigen, zum Beispiel Anpassung der Heizkennlinie, Warmwassertemperatur und Sommer-/Winter- Umschalttemperatur individuell anpassen.

Hat eine Anlage eine Störung, erhält der Fachbetrieb eine ausführliche Fehlerdiagnose mit möglichen Ursachen und deren Wahrscheinlichkeit. Das Control Center ConnectPRO gibt auch Informationen, wie der Fehler behoben werden kann, wie lange die Reparatur voraussichtlich dauern wird und welche Ersatzteile erforderlich sind. Die Monteure starten also mit einem klaren Auftrag und haben die benötigten Teile gleich bei der ersten Anfahrt dabei – so werden mehrere Fahrten und „Hausbesuche“ vermieden.

Online-Tools unterstützen in der Beratung

Solange der direkte Kontakt vermieden werden soll, können Heizungsfachfirmen ihre Kunden mithilfe verschiedener Online-Tools beraten und somit ihren Service aufrechterhalten. So zeigt der System-Check den Weg zu einem förderfähigen Heizsystem in nur zwei Schritten. Der Heizsystemberater erstellt individuelle Sanierungsvorschläge, hier können Anlagenbetreiber bequem und unverbindlich mehrere Sanierungsvarianten konfigurieren. Das Heizkesseltausch-Tool empfiehlt auf Basis der alten Anlage eine neue, innovative Lösung. Mit dem Heizeinsatz-Austausch-Tool finden Hauseigentümer in wenigen Schritten heraus, ob ihr Kachelofen-Heizeinsatz von neuen gesetzlichen Bestimmungen betroffen ist und mit welchem Produkt sie den alten Heizeinsatz ersetzen können. Das Logavent Planungstool wurde speziell für Heizungsfirmen entwickelt, die für ihre Kunden Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung schnell konfigurieren und sicher kalkulieren möchten.

Details zu den Tools stehen auf der Buderus Homepage unter www.buderus.de/de/tools

Kein Geld verschenken: Buderus Förderservice

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage ist das Klimapaket etwas in den Hintergrund gerückt. Mit hohen Zuschüssen möchte die Bundesregierung die Modernisierung von alten Heizkesseln forcieren. Online bietet der Buderus Förderservice hier die Möglichkeit, mit wenigen Schritten zur maximalen Förderung zu kommen. Der Service unterstützt private und gewerbliche Eigentümer, die eine Heizungssanierung planen. So können die Anlagenbetreiber bis zu 50 Prozent der Investitionskosten als Zuschuss vom Staat zurückerhalten.

Näheres zum Buderus Förderservice unter www.buderus.de/de/foerderservice-ek