Mit einem Wärmepumpen-Hybridsystem mit einem Gas-Brennwertgerät nutzen Anlagenbetreiber sowohl fossile als auch regenerative Energie. Der Systemexperte Buderus unterstützt die Heizungsfachfirmen durch zwei neue Hybrid-Hydraulikboxen bei der systemoptimierten Einbindung einer Wärmepumpen-Außeneinheit in ein Wärmepumpen-Hybridsystem. Die Hybrid-Hydraulikboxen HW-Set HYC25 und HB-Set HYC25 werden an der Wand neben dem Gas-Brennwertgerät installiert und sind über eine EMS-Bus-Leitung mit dem Gas-Brennwertgerät verbunden.

Damit stehen Hybrid-Hydraulikgruppen jetzt auch für wandhängende Gas-Brennwertgeräte zur Verfügung, nachdem seit Juli 2020 bereits Hybrid-Hydrauliksets für bodenstehende Wärmeerzeuger durch Buderus angeboten werden.

Kombiniert Gas-Brennwertgerät und Wärmepumpe

Die systemoptimierte Hybrid-Hydraulikbox ist das Bindeglied zwischen Gas-Brennwertgerät und Wärmepumpen-Außeneinheit, eine zusätzliche Inneneinheit für die Wärmepumpenfunktion wird nicht benötigt. Das Zusammenspiel der beiden Wärmeerzeuger regelt der Hybridmanager HM200, er ist in der Hybrid-Hydraulikbox vormontiert und mit Pumpe und Fühler verdrahtet. Die Hybrid-Hydraulikboxen eignen sich für Buderus Wärmepumpen-Hybridsysteme mit den Gas-Brennwertgeräten Logamax plus GB192i, GB182i und GB172i mit der Systembedieneinheit BC400 sowie für das Gas-Brennwert-Hybridgerät Logamax plus GBH172iT mit Logalux P200.5 bis zu einem Leistungsbereich von 35 kW. Sie binden die Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe WLW196i A H in den Leistungsgrößen 6 kW bis 11 kW hydraulisch systemoptimiert ein. Alle Geräte lassen sich über die Systembedieneinheit Logamatic BC400/RC300 per Touch-Bedienung intuitiv und komfortabel regeln.

In zwei Ausführungen erhältlich

Der Systemexperte Buderus bietet die Hybrid-Hydraulikboxen in zwei Ausführungen für Heizsysteme mit und ohne Pufferspeicher an. Enthalten sind in den Sets jeweils ein Sicherheitsventil und ein Anschluss für das Membranausdehnungsgefäß, Kugelhähne, der Hybridmanager HM200, zwei Temperaturfühler, ein Wartungshahn mit Partikelfilter, eine Weiche (nur HW-Set HYC25) sowie eine Umwälzpumpe mit LIN-Bus. Das Local Interconnect Network (LIN) vernetzt als Kommunikationssystem Sensoren und Aktoren, über den LIN-Bus findet ein Datenaustausch zwischen Gerätesteuerung und Umwälzpumpe statt. LIN-Bus-Umwälzpumpen können Daten wie Volumenstrom, Energieverbrauch, aktuelle Drehzahl oder Pumpenstatus übertragen.

Werkseitig sind die Hydraulik-Komponenten in einer Dämmschale montiert. Die schnelle Installation durch integrierte Systemkomponenten ist ein großer Vorteil: Handwerkspartner befestigen dazu die Hybrid-Hydraulikbox lediglich an der Wand und verbinden Gas-Brennwertgerät oder Pufferspeicher sowie Wärmepumpen-Außeneinheit mit den Rohrleitungen.

Hybridmanager steuert den Betrieb

Der Hybridmanager HM200 steuert den Betrieb und bindet die Wärmepumpe in das Regelsystem Logamatic EMS plus des Heizsystems ein. Dabei entscheidet der Hybridmanager abhängig von der gewählten Regelungsstrategie, ob die Wärmepumpe und/oder das Gas-Brennwertgerät die Wärme bereitstellen soll. Vorrangig erzeugt die Wärmepumpen-Außeneinheit WLW196i A H als regenerativer Wärmeerzeuger die benötigte Wärme.