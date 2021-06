Pressemeldung

Die Neuheiten der ISH 2021 wie das Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 präsentiert Buderus im Laufe des Jahres bei mehr als 40 regionalen Veranstaltungen in ganz Deutschland.

Beim nächsten digitalen Highlight-Event von Buderus für Fachkunden stehen Wärmepumpen und Hybridsysteme im Fokus. Das Event im Rahmen der Kampagne „Für die Zukunft des blauen Planeten“ beginnt am Dienstag, 29. Juni 2021, um 10 Uhr sowie um 13 Uhr und dauert jeweils circa 90 Minuten. Dabei gewinnen die Teilnehmer interessante Einblicke, die weit über eine reine Produktpräsentation hinausgehen. Buderus ergänzt mit dieser digitalen Veranstaltung sein in den vergangenen Monaten stark erweitertes Online-Angebot und nutzt diese Möglichkeit für den Wissenstransfer. Registrieren können sich Heizungsfachfirmen unter www.prio-intermedia.com/buderus-event.

Dabei erwarten die Teilnehmer Beiträge zum Klimaschutz sowie Diskussionsrunden mit Gesprächspartnern aus Forschung und Wissenschaft. Buderus-Vertriebsleiter Stefan Thiel und Tristan Horx vom Zukunftsinstitut sprechen über Neuheiten aus der Branche und geben Einblicke in spannende Aspekte der Zukunftsforschung und in die Mega-Trends beim Klimaschutz.

Aus dem Studio geht es direkt in das Bosch Thermotechnik-Werk Lollar. Eine Außenreportage zeigt, wie effiziente Hybridsysteme gefertigt werden. Beim digitalen Highlight-Event stehen zudem zwei Referenzanlagen im Fokus – eine Bestandsanlage und ein ganz neues System. Hier wird der Fortschritt in der Entwicklung dieser Technologie besonders deutlich. Das Thema Digitalisierung rundet das Programm ab – wie sie es in ihrem Betrieb damit halten, erläutern Vertreter von zwei Heizungsfachbetrieben beim Generationen-Talk. Teilnehmer dürfen sich dabei auf aufschlussreiche Erfahrungen aus der Praxis freuen.

Veranstaltungen in ganz Deutschland

Das digitale Highlight-Event ist der Auftakt einer Reihe von mehr als 40 Buderus Kundenveranstaltungen im Laufe des Jahres. Diese sind als Präsenztermine in allen Regionen Deutschlands geplant – stets unter dem Vorbehalt der jeweils geltenden Corona-Richtlinien. Handwerkspartner können sich vor Ort in den Niederlassungen über die Buderus Produktneuheiten der ISH 2021 und die umfangreichen Services informieren – endlich wieder im direkten Austausch mit den Mitarbeitern des Systemexperten.