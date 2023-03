Die neue intelligente System-Einzelraumregelung SRC plus von Buderus wird in neuen Luft-Wasser-Wärmepumpen wie der Logatherm WLW186i AR integriert sein. Bild: Buderus

Je niedriger die Systemtemperatur einer Heizung, desto höher das Einsparpotenzial – das macht sich die neue intelligente System-Einzelraumregelung SRC plus von Buderus zunutze. Sie passt die Wärmeerzeugung der Wärmepumpe oder des Brennwertgeräts exakt an den individuellen Wärmebedarf in den einzelnen Räumen an und senkt so die mittlere Systemtemperatur. Endkunden profitieren dadurch von niedrigeren Heizkosten: Im Vergleich zu einer witterungsgeführten Regelung lässt sich mit SRC plus auf das gesamte Jahr gerechnet der Wärmepumpenstromverbrauch um bis zu 25 Prozent reduzieren. Bei Brennwertgeräten sind pro 1°C niedrigerer Raumtemperatur bis zu vier Prozent Energieeinsparung möglich. Ein weiterer Vorteil: Integriert in die Elektronik des Wärmeerzeugers funktioniert die System-Einzelraumregelung ohne separaten Smart Home Controller, die Wärmepumpe beziehungsweise das Brennwertgerät kommuniziert direkt per Funkmodul mit den digitalen Buderus Heizkörperthermostaten.

Buderus stellt den neuen Regelalgorithmus ab Mitte 2023 zur Verfügung. SRC plus wird dann in neuen Wärmepumpen, Wärmepumpen-Hybridsystemen oder Brennwertgeräten mit System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Kommunikationsmodul MX300 integriert sein. Praktisch für Installation und Bedienung: Mit dem Smartphone können Handwerkspartner SRC plus über die App ProWork ganz ohne Internetverbindung in Betrieb nehmen. So ist die Inbetriebnahme der Einzelraumregelung beispielsweise in der Bauphase oder wenn das WLAN-Kennwort nicht zur Hand ist, kein Problem. Der Endkunde nutzt die App MyBuderus zur komfortablen Bedienung der gesamten Anlage, inklusive der Einzelraumregelung.

Wärme ganz nach Bedarf

Eine herkömmliche, witterungsgeführte Heizungsregelung wird nach dem kältesten Raum ausgelegt und nutzt ein Zeitprogramm für alle Räume. Außerdem regeln Bewohner jeden Raum manuell per Thermostat. Im Vergleich dazu macht sich die intelligente System-Einzelraumregelung SRC plus bezahlt: Hier bestimmt selbstlernend der tatsächliche Bedarf in jedem Raum automatisch den Verlauf der Heizkennlinie. Zudem wird jeder Raum einzeln temperiert und hat sein eigenes Zeitprogramm – praktisch, wenn ein Zimmer beispielsweise nur zu bestimmten Zeiten genutzt wird. In Summe setzen Endkunden mit der System-Einzelraumregelung SRC plus auf eine kostengünstige Energiesparmaßnahme im Vergleich zu allen baulichen Energiesparmaßnahmen.

Adaptive Heizkennlinie spart Aufwand

Für das intelligente Zusammenspiel im System kommuniziert die System-Bedieneinheit Logamatic BC400 des Wärmeerzeugers mit dem Funkmodul MX300. Dieses ist wiederum mit den einzelnen Buderus Raumthermostaten verbunden. Bis zu 16 Thermostate lassen sich in einem Heizkreis installieren, weitere Heizkreise sind witterungsgeführt integrierbar. Handwerkspartner profitieren von einer schnellen und unkomplizierten Installation: So wird keine Heizkennlinie mehr manuell eingestellt – es genügt, eine für den Heizkreis maximal zulässige Vorlauftemperatur zu hinterlegen. Die System-Einzelraumregelung SRC plus erlernt selbst die optimale Kennlinie in nur wenigen Tagen und passt diese bei Änderungen kontinuierlich an. Fachhandwerker sparen sich mit der intelligenten Einzelraumregelung von Buderus somit das manuelle Einstellen als auch nachträgliches, zeitaufwändiges Optimieren der Heizkennlinie. Ebenfalls hilfreich: Bei Heizkörpern wird der hydraulische Abgleich mit der Einzelraumregelung gleich automatisch erledigt, förderfähig dank Zertifikat vom TÜV Rheinland – insbesondere in Bestandsgebäuden ohne Daten zum Rohrnetz eine große Arbeitserleichterung für den Installateur.

Schnell in Betrieb

Die Inbetriebnahme von SRC plus ist ohne Internetverbindung möglich. Fachkunden verbinden dazu die App ProWork mit dem lokalen Hotspot des Funkmoduls MX300. Der Endkunde kann dann später jederzeit die App MyBuderus mit dem Modul MX300 koppeln. Die Thermostate lassen sich per Smartphone-Scan des aufgedruckten QR-Codes schnell und unkompliziert ins System integrieren und dort einzelnen Zimmern zuordnen.

Alles in der App

Bewohner regeln SRC plus komfortabel über die App MyBuderus. Dabei sind Betriebsart, Temperaturniveau und Zeitprogramm individuell je Raum einstellbar. Weitere Funktionen wie ein automatischer Betriebsartenwechsel (Heizen, Kühlen, Aus, Urlaub), ein detailliertes Energiemonitoring und eine Fenster-offen-Erkennung bei Systemen mit Heizkörpern runden die intelligente Einzelraumregelung ab. Selbstverständlich ist der Weiterbetrieb der Einzelraumregelung auch dann gesichert, wenn das WLAN nachts abschaltet oder das Internet einmal ausfällt.