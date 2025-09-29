Strategien für eine klimaneutrale Wohnungswirtschaft stehen im Mittelpunkt der Gespräche und Vorträge beim 8. Fachforum Wohnungswirtschaft von Buderus in Hannover. Bild: Buderus

Das 8. Fachforum des Systemexperten Buderus ist die Diskussionsplattform für die WoWi-Branche

Das 8. Fachforum Wohnungswirtschaft von Buderus am 4. November 2025 im Alten Rathaus in Hannover steht unter der Überschrift „Smart Heat 2040: Strategien für eine klimaneutrale Wohnungswirtschaft“. Die Veranstaltungsreihe des Systemexperten hat sich bei Heizungsfachfirmen, Planern, Architekten und weiteren Entscheidern der Branche sowie bei hochkarätigen Referenten als feste Größe etabliert. Sie ist der ideale Rahmen, um über aktuelle Branchenthemen und die Frage zu diskutieren, wie die Zukunft der Wohnungswirtschaft gemeinsam gestaltet werden kann. Die Teilnahme an dieser ganztägigen Veranstaltung ist kostenlos.

Wohnungsunternehmen müssen ihre Investitionen in den Neubau und den Wohnungsbestand enorm steigern, um einen energieeffizienten und nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045 zu erreichen. Innovative Strategien, Möglichkeiten und Technologien, die den Weg zu einer klimaneutralen Wohnungswirtschaft ebnen, stehen im Fokus der Gespräche und Vorträge beim 8. Fachforum Wohnungswirtschaft.

Künstliche Intelligenz in der Branche

Nach der Eröffnung durch Tobias Mildenstein, Leiter der Buderus Vertriebsbereiche Nord und Ost, wird Klara Krieg zum Thema „Mensch – Maschine – KI: Wie interagieren wir mit Künstlicher Intelligenz“ referieren. Sie ist Expertin für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, Ethischer KI und Mensch-Maschine Interaktion. Prof. Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus von der EBZ Business School widmet sich dem Ausstieg der Wohnungswirtschaft aus fossilen Energieträgern. Dr. Björn Schreinermacher, Leiter Politik beim Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V., analysiert die Rahmenbedingungen der Wärmewende in der neuen Legislaturperiode unter dem Titel „Zwischen Planungssicherheit und Wankelmut“. Dr. Marek Miara vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg stellt urbane Wärmepumpen-Strategien vor und beleuchtet deren Chancen und Herausforderungen.

Andreas Otto, Vorstand der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft eG, spricht darüber, was auf dem Weg zur CO 2 -neutralen Wohnungswirtschaft wirklich hilft und warum Erfolg Ehrlichkeit braucht. Christoph Hurst, Bosch Thermotechnik GmbH, gibt einen Überblick zum Gebäudeenergiegesetz (GEG), erläutert den aktuellen Stand und wagt einen Ausblick. Michael Kiesewetter, Vorstand der NBank, zeigt auf, wie die Investitions- und Förderbank Niedersachsen die Wohnungswirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität begleitet. Jan-Frederik Tadge von der ClimaBalance-Haus GmbH präsentiert mit „Ready to Heat“ innovative Lösungen, die der Wohnungswirtschaft Zeitgewinn verschaffen.

Abschließend erläutert Dr. Ingrid Vogler vom GdW, Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., den Praxispfad zur CO 2 -Reduktion im Gebäudesektor. Sie klärt auf, warum ein Praxispfad notwendig ist, wie realistisch dessen Umsetzung in der 21. Legislaturperiode erscheint und welche Bedeutung digitale Lösungen besitzen.

Interessierte können sich bis 20. Oktober 2025 anmelden unter: https://www.buderus.de/de/branchen/anmeldung-fachforum-87878

Das Programm in der Übersicht

09:30 Uhr

Opening-Impulse

Tobias Mildenstein, Leiter der Vertriebsbereiche Nord und Ost, Buderus

Mensch – Maschine – KI: Wie interagieren wir mit Künstlicher Intelligenz?

Klara Krieg, Expertin für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, Ethischer KI und Mensch-Maschine Interaktion

Elektrisierend: Der Ausstieg der Wohnungswirtschaft aus den fossilen Energieträgern

Prof. Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus, EBZ Business School (University of Applied Science)

11:00 Uhr Pause

11:30 Uhr

Zwischen Planungssicherheit und Wankelmut. Rahmenbedingungen der Wärmewende in der neuen Legislaturperiode

Dr. Björn Schreinermacher, Leiter Politik beim Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Urbane Wärmepumpen-Strategien: Herausforderungen & Chancen

Dr. Marek Miara, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg

Erfolg braucht Ehrlichkeit – Was wirklich hilft auf dem Weg zur CO 2 -neutralen Wohnungswirtschaft

Andreas Otto, Vorstand der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft eG

GEG, was wissen wir und wie geht es weiter

Christoph Hurst, Bosch Thermotechnik GmbH

13:15 Uhr Mittagspause

14:15 Uhr

Die NBank als Wegbegleiter in eine klimaneutrale Wohnungswirtschaft

Michael Kiesewetter, Vorstand der NBank, Investitions- und Förderbank Niedersachsen

Ready to Heat – Zeitgewinn für die Wohnungswirtschaft

Jan-Frederik Tadge, ClimaBalance-Haus GmbH

Praxispfad CO 2 -Reduktion im Gebäudesektor und die Rolle digitaler Lösungen

Warum ein Praxispfad? Wie realistisch ist der Praxispfad in der 21. Legislaturperiode? Welche Rolle spielen digitale Lösungen?

Dr. Ingrid Vogler, GdW, Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.

Abschlussdiskussion

16:00 Uhr Ende der Veranstaltung