Pressemeldung

Passend zur digitalen ISH 2021 veröffentlicht der Systemexperte Buderus die neue, verbesserte Version der App ProLibrary. Sie unterstützt SHK-Fachhandwerker schnell und effizient bei Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur von Buderus Heizsystemen und Systemkomponenten. Kurze Videosequenzen zeigen die erforderlichen Arbeitsschritte und -abläufe detailliert und klar verständlich.

Online wie offline praktisch

Zu den Videoanleitungen gelangt der Nutzer entweder über den separaten Menüpunkt in der App oder per Produktscan. Über die App lässt sich der Code auf dem Typenschild des Buderus Produkts scannen, die dem Fachhandwerker dann alle relevanten Informationen zu dieser Systemkomponente und zum konkreten Anwendungsfall zeigt. Fachhandwerker können die Dokumentationsunterlagen für einzelne Produkte im Downloadbereich der App speichern und so jederzeit darauf zugreifen. Sollte das Smartphone des Installateurs also zeitweise keinen Empfang haben, etwa im Keller des Kunden, kann er auf die Offlinedaten zurückgreifen. Außerdem speichert die App nach einem Produktscan die Gerätenummer und ruft die Informationen zum Produkt bei erneuter Internetverbindung ab.

Nutzerfreundlich und intuitiv

ProLibrary zeichnet sich durch ein besonders nutzerfreundliches Design mit einem übersichtlichen Menü, einer Schnellzugrifffunktion auf die zuletzt angesehenen Produkte direkt auf der Startseite sowie eine intuitive Suchfunktion aus. Falls der Heizungsinstallateur weitere Unterstützung durch den Buderus Kundendienst oder Ersatzteile braucht, gelangt er über den Menüpunkt „Service & Support“ direkt zu weiteren nützlichen Apps: zu ProContact für den Kontakt zu Buderus und zu ProScan, um Ersatzteile zu bestellen.

ProLibrary ist sowohl für iOS als auch für Android im Großteil von Europa erhältlich.