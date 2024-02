Kommt auch in die entlegensten Winkel: Der Buderus Seminartruck mit funktionsbereiten Wärmeerzeugern ist in ganz Deutschland im Einsatz. Bild: Buderus

Das Seminarprogramm 2024 von Buderus bietet zahlreiche Qualifizierungsmöglichkeiten in ganz Deutschland sowie online in jedem Heizungsfachbetrieb.

Nach wie vor aktuell: Wärmepumpensysteme und Wärmepumpen-Hybridsysteme stehen auch im Jahr 2024 ganz oben auf der Liste der Seminarangebote. Denn Neubau und Modernisierung erfordern nachhaltige, klimaschonende Systemlösungen. Handwerkspartner erlangen bei Buderus das erforderliche Wissen für diese Technologien in einem dreistufigen Qualifizierungsprogramm: In den Basisseminaren werden die Teilnehmer an den Produkten ausgebildet und die Buderus Referenten stellen die Systemlösungen vor. In den Aufbauseminaren können Installateure ihr Wissen weiter vertiefen.

Übersichtliches Angebot

Im Interesse der Übersichtlichkeit hat Buderus das Seminarangebot nach Produktkategorien und entsprechend des jeweiligen Kenntnisstands gegliedert. Zudem können Handwerkspartner ihre Schwerpunkte wählen wie „Montage, Inbetriebnahme und Wartung“ oder „Beratung, Planung, Verkauf“. Ausgerichtet am jeweiligen Wissenslevel ist eine Teilnahme an den verschiedenen Angeboten möglich. Schlussendlich ist die Qualifizierung auch mit ausschlaggebend für die Einstufung zum qualifizierten Systempartner. Zusätzlich bietet Buderus auch spezielle Seminare für Inhaber, Planer, Architekten, Bauträger, Lieferanten, Vertreter der Wohnungswirtschaft und Energieeffizienz-Experten an.

Mehr als 100 Seminarthemen werden online und in Präsenz behandelt, insgesamt über 5000 Veranstaltungen bietet Buderus für seine Kundengruppen an. Online finden auch wieder große Branchenevents statt wie das Buderus Technikforum oder „Wärmepumpe leicht gemacht“ für die Transformation im Markt zur Wärmepumpentechnologie. Auf diesem Weg vermitteln die Experten praxisnah ebenfalls die Vorteile der Wärmepumpen-Hybridsysteme.

Technikpower für Frauen

Für Frauen aus der Branche, die sich mit Kolleginnen über Heiztechnik, Beratung und andere Themen austauschen und gezielt weiterbilden möchten, gibt es bundesweit den Buderus Frauentag – ein Angebot, das sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut. Diese Seminare richten sich an Inhaberinnen, Geschäftsführerinnen, Sachbearbeiterinnen oder Kundendiensttechnikerinnen. Inhalte der ein- und zweitägigen Veranstaltungen sind unter anderem Produktneuheiten, Grundlagen der Heiztechnik, regenerative Energien, rechtliche Anforderungen und Fördermöglichkeiten als Basis für eine noch bessere Beratung der Endkunden.

Von Hamburg bis München

Die Buderus Wissensvermittler sind überall präsent: In der Buderus Akademie in Lollar, in neun Regionalen Trainingscentern zwischen Hamburg und München, in den Buderus Niederlassungen, mit dem Seminartruck an jedem noch so entlegenen Ort in Deutschland, online im Büro jeder Heizungsfachfirma. Dank dieses breiten Seminarangebots bewältigen Installateure immer wieder neue, durch den technischen Fortschritt und Veränderungen im Markt bedingte, Herausforderungen und machen sich fit für ihren Beitrag zur Wärmewende. Praxisnah und begeisternd vermitteln die Referenten ihr Produkt- und Systemwissen – unterstützt durch Live-Technik und innovative Präsentationsmedien. Ob kaufmännisch, technisch, im Service oder auf persönlicher Ebene: Kontinuierliche Weiterbildung ist ein Schlüssel zum Erfolg.

Anmelden können sich Interessierte für alle Seminare entweder über ihren persönlichen Buderus Ansprechpartner oder online im Fachkundenbereich der Buderus Homepage unter www.buderus.de