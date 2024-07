Das neue Logatherm Fertigfundament und die Wanddurchführung Logatherm MDO von Buderus machen die Installation von Wärmepumpen noch unkomplizierter. Fachpartner sparen mit dem Fertigfundament Arbeitszeit bei der professionellen Aufstellung der Wärmepumpe. Es besteht aus recyceltem Kunststoff und eignet sich für die Außeneinheiten der Logatherm WLW166i, WLW176i, WLW186i und WLW196i AR (S+).

Zusätzliche Zeit gewinnen Fachpartner mit dem Einsatz der ebenfalls neuen, oberirdischen Wanddurchführung Logatherm MDO, denn damit können Rohbau, Elektroinstallation und hydraulische Anbindung der Wärmepumpe zeitlich unabhängig voneinander stattfinden. Sie ist für alle Arten von Wänden und Wärmepumpen geeignet.

Kleine Teile, große Wirkung

Das Fundament wird in einzelnen Teilen mit jeweils weniger als 27 Kilogramm geliefert – insgesamt wiegt es gerade einmal 67 Kilogramm. Dadurch lässt es sich gut transportieren. Aufwändiges Betonieren und die damit verbundene Trocknungszeit werden mit dem Fertigfundament überflüssig. Es besteht aus einem UV-beständigen, robusten und langlebigen Material. Besonders praktisch: Es gibt für alle Luft-Wasser-Wärmepumpen von Buderus bis 14kW – aufgrund des modularen Aufbaus –das Fundament unter nur einer Artikelnummer. Mithilfe von Einstanzungen können Fachhandwerker die vier Querbalken auf die gewünschte Größe zusägen. So passt das Logatherm Fertigfundament immer perfekt zur entsprechenden Wärmepumpen-Außeneinheit. Bei Bedarf ist es auch mit dem Montagesockel der Logatherm WLW186 /WLW176i AR kombinierbar.

Direkt durchstarten

Die Wanddurchführung Logatherm MDO ist eine GEG-konforme und gasdichte Lösung. Sollte es an der Wärmepumpe zu einer Leckage kommen, dringt kein Kältemittel in das Haus ein. Die Wanddurchführung eignet sich für alle Leitungen von Luft-Wasser-Wärmepumpen und ist dank ihres modularen Aufbaus an jegliche gängige Wandstärke anpassbar. Direkt nach der Wandaufstellung beim Hausbau können Fachhandwerker die Wanddurchführung ohne Unterstützung einer weiteren Person installieren. Die Wanddurchführung ist dabei sowohl für Bestandsgebäude als auch Neubauten geeignet. Zusätzliche Pluspunkte: Mit der Logatherm MDO haben Kunden eine vogelpicksichere Konstruktion und eine saubere Optik.