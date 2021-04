Mit der neuen außenstehenden Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW286 A erweitert der Systemexperte Buderus sein Produktportfolio regenerativer Wärmeerzeuger „nach oben“: Die Wärmepumpe ist ab Juli 2021 in den drei Leistungsgrößen 17, 22 und 38 kW (bei A-7/W35) erhältlich. In der Variante Logatherm WLW286-38 AR mit 38 kW Leistung eignet sie sich auch zum Kühlen, wie das „R“ (für „reversibel“) am Ende des Produktnamens verdeutlicht. Fachhandwerkern bietet Buderus mit der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe eine flexible Systemlösung für größere Einfamilienhäuser und insbesondere für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe- oder Bürogebäude – im Neubau ebenso wie bei einer Modernisierung. Die Logatherm WLW286 A lässt sich dabei mit weiteren Wärmeerzeugern im System kombinieren und auch als Kaskade installieren.

Hohe Energieeffizienz

Dank Zweistufen-Technologie passt sich die Logatherm WLW286 A jederzeit an den Wärmebedarf im Heizsystem an, das trägt zur effizienten Betriebsweise bei: Bei den Vorlauftemperaturen 35 °C und 55 °C erreicht sie in den Leistungsgrößen 22 und 38 kW die Energieeffizienzklasse A++. Die Logatherm WLW286 A mit 17 kW Leistung arbeitet bei 35 °C ebenfalls mit A++, bei 55 °C mit A+. Mit ihrer Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C kann die Wärmepumpe auch bei geeigneten Bestandsgebäuden optimal als Austauschgerät oder in einem bivalenten Heizsystem eingesetzt werden.

Vorteilhaft ist auch der geringe Platzbedarf für die außenstehende Wärmepumpe: In den Leistungsgrößen 17 und 22 kW sind lediglich 0,8 Quadratmeter und bei 38 kW nur 1,9 Quadratmeter Aufstellfläche nötig. Die beiden kleineren Leistungsgrößen punkten dabei auch optisch. Das Gehäuse ist in Trapezform gestaltet, was die empfundene Größe deutlich reduziert. Die nach vorne verengte Fläche optimiert zudem den Luftstrom. Gut für Anlieger: Mit einer maximalen Schallleistung von nur 61 dB(A) – (58 dB(A) im reduzierten Nachtbetrieb) – in den Leistungsgrößen 17 und 22 kW bleibt die Logatherm WLW286 A im Normalbetrieb unauffällig leise.

Flexibel erweiterbar

Den kompakten Wärmepumpenregler WPM100 installiert der Fachhandwerker an der Wand im Gebäude, über den integrierten 4-Zoll-Touch-Bildschirm lassen sich Parameter schnell einstellen. In der Standardausführung umfasst das Regelsystem WPM100 einen ungemischten Heizkreis und kann drei weitere Funktionen integrieren – beispielweise die Regelung von bis zu zwei gemischten Heizkreisen, einer Poolheizung oder auch für die Kühlfunktion der Wärmepumpe mit 38 kW Leistung. Konnektivität ist ebenfalls möglich, die Logatherm WLW286 A lässt sich via Modbus RTU und KNX in die Gebäudeleittechnik einbinden.

Passende Systemkomponenten

Fachfirmen können optional auch den auf die Wärmepumpe abgestimmten, separaten Hydraulik-Tower TP300 in das System integrieren: Dieser umfasst einen 300-Liter-Pufferspeicher, Elektro-Heizstab, Umwälzpumpen für den Primärkreis und einen ungemischten Heizkreis, doppelt-differenzdrucklosen Verteiler, Sicherheitskomponenten und alle erforderlichen hydraulischen Komponenten – das reduziert den Installationsaufwand. Mit den Buderus Pufferspeichern Logalux PW mit bis zu 1 000 Liter Fassungsvermögen und den Warmwasserspeichern Logalux SW mit bis zu 700 Litern Inhalt vervollständigen Installateure das Heizsystem außerdem um maßgeschneiderte Systemkomponenten.