Das neue Buderus Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB272 ist ab Februar 2022 auch in den Leistungsgrößen 125 kW und 150 kW erhältlich. Quelle: Buderus

Mit zwei zusätzlichen Leistungsgrößen erweitert Buderus den Einsatzbereich des neuen Gas-Brennwertgeräts Logamax plus GB272. Ab Februar 2022 ist der Wärmeerzeuger auch mit 125 kW und 150 kW erhältlich und deckt damit als Kaskade-System eine Systemleistung bis zu 900 kW ab. So eignet er sich ideal für größere Gebäude. Ein praktischer Montagerahmen ermöglicht die schnelle, nahezu werkzeuglose Installation: Für eine Kaskade werden bis zu sechs einzelne Brennwertgeräte auf den Rahmen aufgesetzt und in die integrierte Halterung eingeschoben – anschließend sind sie sicher fixiert. Ebenfalls im Rahmen integriert ist eine Verstellfunktion, Installateure können Höhe und Neigung bequem per Inbusschlüssel feinjustieren. So lässt sich die Ausrichtung der Kaskade zügig an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen.

Wärmetauscher mit verbesserter Hydraulik

Seit Sommer 2021 ist der Logamax plus GB272 mit 50, 70, 85 und 100 kW erhältlich. Nun wird die Baureihe durch zwei zusätzliche Leistungsgrößen mit 125 und 150 kW komplettiert. Die Gas-Brennwertgeräte in den neuen Leistungsgrößen haben einen komplett neuen Wärmetauscher mit verbesserter Hydraulik, bei dem auch eine Wärmetauscher-Heizflächenreinigung nur mit Wasser möglich ist. Zusätzlich reduziert die ALU plus Oberflächenveredelung Ablagerungen durch Schmutz und Verbrennungsrückstände. Buderus gibt zehn Jahre Garantie auf den Wärmetauscher. Der Logamax plus GB272 arbeitet sehr effizient mit einem 30-Prozent-Teillastwirkungsgrad von bis zu 98,2 Prozent (bezogen auf den Brennwert Hs) Die Abgas-Rückströmsicherung ist bei den Leistungsgrößen 125 kW und 150 kW bereits ab Werk integriert und erlaubt somit Überdruckkaskaden mit niedriger Aufbauhöhe.

Vorteilhaft für Heizungsfirmen bei der Wartung: Mit nur einem Klick können sie die Frontabdeckung abnehmen und wieder montieren. Die für den Service relevanten Bauteile sind gut zugänglich im Gehäuse platziert und der Siphon ist bequem von vorne erreichbar.

Bedient werden die Wärmeerzeuger mit dem Regelsystem Logamatic EMS plus und der System-Bedieneinheit RC310. Eine Alternative zum Logamatic EMS plus ist das modulare Regelgerät Logamatic 5313. Regenerative Energien, zusätzliche Heizkreise oder eine Wärmepumpen-Kaskade lassen sich ohne großen Aufwand über Funktionsmodule einbinden. Eine serienmäßige IP- und Modbus-Schnittstelle beim Regelungssystem Logamatic 5000 ermöglicht die Steuerung und Parametrierung aus der Ferne.