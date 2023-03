Mit der neuen reversiblen Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW276 zur Außenaufstellung können Anlagenbetreiber größere Gebäude beheizen und kühlen sowie das Trinkwasser erwärmen. Die Wärmepumpen haben einen Leistungsbereich von 16 kW bis 89 kW (A-7/W35). Bis zu 16 Geräte lassen sich in Kaskade schalten, eine Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern als Hybridanlage ist ebenfalls möglich. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe eignet sich als flexible Systemlösung für den Neubau ebenso wie für eine Heizungsmodernisierung im Bestand. Einsatzmöglichkeiten sind beispielsweise Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Betriebsgebäude, Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten oder Gastronomie und Hotels. Buderus zeigt das Highlight-Produkt auf der ISH 2023 in Frankfurt, Halle 12, Stand C80.

Kältemittel R32 mit niedrigerem GWP

Die Logatherm WLW276 AR steht für effizientes regeneratives Heizen, zuverlässige Trinkwassererwärmung und für das Kühlen wasserbasierter Systeme. Das von Buderus verwendete Kältemittel R32 hat einen deutlich geringeren Global Warming Potential (GWP) gegenüber dem gebräuchlichen R410 A.

Als reversible Lösung steht die Logatherm WLW276 durchgängig über alle Leistungsgrößen zur Verfügung. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: Eine Logatherm WLW276 mit einem Ventilator deckt einen Leistungsbereich zwischen 16 und 24 kW ab. Das Chassis mit zwei Ventilatoren leistet zwischen 31 und 41 kW, das mit drei Ventilatoren 53 bis 59 kW und mit vier zwischen 75 und 89 kW (bei A-7/W35). Heizungsfachfirmen können aus vier hydraulischen Varianten wählen: Logatherm WLW276 ohne oder mit integrierter Pumpe, oder mit integrierter Pumpe und integriertem Pufferspeicher, weiterhin mit integrierter Pumpe plus Umschaltventil zur Warmwasserbereitung. Zusätzlich gibt es, neben den hydraulischen Varianten, auch noch einen optional wählbaren Anti-Korrosionsschutz für den Wärmetauscher zur Aufstellung in Meeresnähe und rauer Industrieumgebung.

Vorlauftemperatur bis zu 60 °C

Heizen im großen Leistungsbereich ist eine der Stärken der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe. Mit ihren Vorlauftemperaturen von bis zu 60 °C erfüllt sie auch die Basis-Anforderungen in einem bestehenden Gebäude – und das bei einer Außentemperatur von bis zu -20 °C. Anlagenbetreiber profitieren darüber hinaus durch die Voll-Inverter-Technologie von der hohen Effizienz beim Heizen mit einem SCOP von bis zu 4,4 sowie auch beim Kühlen der Räume. Weiterer Vorteil für Anlagenbetreiber: Die Luft-Wasser- Wärmepumpe arbeitet mit einem geringen Anlaufstrom von 50 Prozent des maximalen Einschaltstromes. Die Schallleistung lässt sich über vier Modi flexibel einstellen: Standard Mode, Silence Mode, Super Silence Mode und Nachtabsenkung. So kann die Schallleistung entsprechend den Anforderungen abgesenkt werden.

Für gewerbliche bivalente Systeme, etwa die Kombination aus Wärmepumpe mit einem Gaskessel zur Abdeckung der Spitzenlasten, bietet sich eine komplette Systemregelung über die Logamatic 5000 an. Das sieben Zoll große Touch-Display mit hochauflösender Grafik ermöglicht eine komfortable Bedienung des Regelgeräts. Die Menüansicht liefert eine über­sichtliche Auswahl wichtiger Systeminformationen wie Daten zum Wärmeerzeuger, zu Heizkreisen, Warmwasser und Unterstationen. Die Regelung Logamatic 5311 ermöglicht die Kommunikation über ein 0-10V Signal mit Sollwertvorgabe oder über Modbus RTU. Über das Control Center Commercial können Handwerkspartner auch aus der Ferne Anlagenparameter einstellen

BACnet Gateway zur Gebäudeautomation

Darüber hinaus besitzt die Logatherm WLW276 ein BACnet Gateway – im gewerblichen Bereich wesentlich als Anschlussmöglichkeit an übergeordnete Gebäudeleitsysteme. BACnet ist das Datenkommunikationsprotokoll für Gebäudeautomation und Steuerungsnetzwerke – ein weltweiter ISO-Standard, der gerade in größeren Objekten eingesetzt wird. Die BACnet-Datenpunkte liefern die zur Implementierung erforderlichen Informationen wie Datentyp, Einheit oder Umrechnungsfaktor. Buderus unterstützt Fachfirmen bei der Inbetriebnahme des BACnet Gateways.