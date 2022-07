Einen informativen und zugleich unterhaltsamen Tag erlebten rund 200 Inhaber und Mitarbeiter von SHK-Fachbetrieben aus Süddeutschland am 7. Juli im Europa-Park: Der Systemexperte Buderus hatte Fachpartner aus den Regionen Freiburg, Karlsruhe, Schwenningen, Neu-Ulm, Ravensburg und Kempten eingeladen, um sich über innovative Heiztechnik zu informieren und auszutauschen. Unter dem Motto „Für die Zukunft des blauen Planeten“ veranschaulichten Experten von Buderus, wie die Marke mit ihren Lösungen einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Von Wärmepumpe bis Wasserstoff

Am frühen Nachmittag begrüßte Jörg Sarau, Leiter der Buderus Niederlassungen Freiburg/Karlsruhe/Schwenningen, die Gäste. Sodann standen aktuelle Trends der Branche auf dem Programm: Wärmepumpensysteme im Bestand, Wasserstoff als eine Möglichkeit zur Energiewende und Energiemanagement waren Themen der ersten Vorträge. Im Laufe des Nachmittags folgten zudem Impulse zu Wärmepumpen im Neubau, Informationen zu den BAFA-Förderungen und ein Impulsvortrag zu „Chancen aus der Energiewende“ von Hans-Arno Kloep, Inhaber der Querschiesser Unternehmensberatung. Stefan Thiel, Leiter Vertrieb Buderus Deutschland, beantwortete bei der abschließenden Diskussionsrunde die Fragen der Teilnehmer.

Adrenalinschub auf der Achterbahn

Nach derlei geballtem Wissen hatten die Gäste Gelegenheit, noch rund zwei Stunden lang den Europa-Park zu erkunden und einige der mehr als 100 Attraktionen zu nutzen – was den Puls teils deutlich in die Höhe trieb. Die anschließende Abendveranstaltung im Ballsaal Berlin im Herzen des deutschen Themenbereichs des Parks rundeten das gelungene Event ab. Jörg Sarau zieht ein positives Fazit: „Uns liegen der enge Kontakt und der regelmäßige Austausch mit unseren Partnern aus dem SHK-Handwerk am Herzen. Denn nur gemeinsam bringen wir die Heizkeller in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit auf den aktuellen Stand. Dazu gehört auch, dass wir als Buderus unsere Kunden über neue, klimaschonende Lösungen umfassend informieren und von der Planung bis zum Einbau des Heizsystems jederzeit beratend zur Seite stehen.“

Weitere Highlight-Events sind bundesweit geplant – beispielsweise in Berlin (22.09.), Frankfurt/Main (23.09.) und Koblenz (15.10.). Interessenten können sich über die zuständige Buderus Niederlassung anmelden.