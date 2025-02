„Auf in die Zukunft“ lautet das Leitmotiv von Buderus auf der ISH 2025. Bild: Buderus

Auf in die Zukunft – unter diesem Leitmotiv nimmt Buderus auf der Branchenmesse ISH 2025 in Frankfurt am Main die Fachhandwerker mit auf den Weg zu einer effizienten, komfortablen und klimaneutralen Wärmeerzeugung.

Vom 17. bis 21. März 2025 zeigt der Systemexperte in Halle 12, Stand C60, seine neuesten Produkte und Weiterentwicklungen in den Bereichen Elektrifizierung und Hybridisierung, Klimatisierung/ Kühlung und Konnektivität. Auch Tools und Dienstleistungen stehen im Fokus, die Installateure und Planer bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und ihnen helfen, wertvolle Zeit zu sparen.

„Wir sprechen die Themen an, die für unsere Kunden bei der Umsetzung zukunftsweisender Technologien relevant sind. Schwerpunkte sind Elektrifizierung und Hybridisierung als Übergang zu einer klimaneutralen Wärmeerzeugung sowie Kühlung, Klimatisierung und Künstliche Intelligenz“, sagt Luc Geerinck, Leiter Marketing Buderus Deutschland. Dabei geht es sowohl um den Neubau als auch um klimaschonende Lösungen für die Heizungsmodernisierung.

Schrittweise zum klimaneutralen Heizen

Gerade die Nachrüstung bestehender Brennwertkessel mit einer Wärmepumpen-Außeneinheit ist ein möglicher Schritt zur Elektrifizierung mit dem Ziel, Gebäude schrittweise klimaneutral zu beheizen. Buderus zeigt auf der Messe dafür geeignete Produkte wie die neue Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MBE+ AR mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) – und natürlich die passenden Brennwert-Wärmeerzeuger für ein zukunftssicheres Wärmepumpen-Hybridsystem.

Zunehmend in den Fokus rückt das Thema Kühlung und Klimatisierung – auf der ISH 2025 erwarten die Besucher dazu interessante Neuheiten. So erzeugen die Multisplit-Klimageräte bzw. Luft-Luft-Wärmepumpen der Logacool AC MS E+ Serie für Neubau und Modernisierung zu jeder Jahreszeit angenehme Temperaturen und ein gutes Raumklima.

Zeitsparende Services und Konnektivitäts-Upgrades

Außer neuen Produkten wartet Buderus mit einer Fülle an Tools und Dienstleistungen auf, die den Heizungsfachfirmen helfen, Zeit zu sparen. Dazu zählen beispielsweise Online-Tools zur Planungsunterstützung, eine optimierte Verpackungsstrategie der Wärmeerzeuger oder auch Angebote wie das Fertigfundament für Wärmepumpen-Außeneinheiten anstelle aufwendiger Betonarbeiten. Zudem stellt der Systemexperte neue Konnektivitäts-Upgrades für Wärmeerzeuger, Software und Zubehör vor, mit denen sich intelligent steuerbare, energieeffiziente Heizsysteme komfortabel realisieren und/oder optimieren lassen.

Während der fünf Messetage bietet Buderus den Besuchern ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit interessanten Gesprächspartnern zu aktuellen Themen aus der Branche. Beim „Tag der Wohnungswirtschaft“ am 17. März geht es unter anderem um die Themen kommunale Wärmeplanung und Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz.