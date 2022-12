Die Sonne ist die natürliche Infrarotheizung der Erde, und der menschliche Körper nimmt diese langwelligen, elektromagnetischen Strahlen als Wärme auf der Haut wahr. Nach diesem Prinzip funktionieren auch die neuen elektrischen Infrarotheizgeräte Logatrend IFR, die Buderus im Herbst in vier Leistungsgrößen zwischen 400 und 1000 Watt einführt. Sie stellen Wärme schnell und bedarfsgerecht zur Verfügung und können in ein Bosch Smart Home eingebunden werden. Durch ihr Funktionsprinzip eignen sich die neuen Logatrend IFR auch, um bestehende Heizsysteme zu ergänzen.

Behagliche Atmosphäre

Anders als Heizkörper oder die Fußbodenheizung, die Wärme lediglich verteilen, sind die Logatrend IFR Wärmeerzeuger und -verteiler zugleich. Sie erwärmen jedoch nicht die Luft, sondern direkt den Körper und die Gegenstände im Raum. Das schafft sehr schnell eine behagliche Atmosphäre, weil die Strahlen als wärmer empfunden werden. Bewohner können die Raumtemperatur somit um 2 °C niedriger einstellen. Je mehr Festkörper wie Wände oder Möbel angestrahlt werden, desto größer ist die Wirkung. Weitere Vorteile: Die Infrarotheizung wirbelt keinen Staub auf und verhindert darüber hinaus Schimmelbildung. An der Rückseite befindet sich eine Dämmung gegen Wärmeverluste.

Heizungsfachfirmen können die Infrarotheizgeräte wahlweise horizontal oder vertikal an der Wand sowie teilweise auch an der Decke montieren. Der Einbau mit speziellen Wandhaltern ist unkompliziert, Rohrleitungen sind nicht erforderlich – das reduziert die Installationskosten. Ein Stromanschluss genügt, und schon ist die Infrarotheizung betriebsbereit. Alle Varianten erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse IP44 und eignen sich auch für Badezimmer. Im laufenden Betrieb sind diese Wärmeerzeuger wartungsfrei.

Drei Design-Varianten

Buderus bietet die Logatrend IFR in drei Design-Varianten an. Die Variante Metall weiß in Putzoptik mit einer Leistungsspanne von 400 bis 1000 Watt überträgt die Wärme aufgrund der vergrößerten Oberfläche und des breiteren Strahlungswinkels besonders gut. Darüber hinaus sind die Logatrend IFR mit Glasoberflächen in schwarz oder weiß und drei Leistungsgrößen zwischen 400 und 800 Watt erhältlich. Das sechs Millimeter dicke Einscheibensicherheitsglas ist schlagfest, abwaschbar und langlebig. In der Ausführung Keramik basalt schwarz mit einer Wärmeleistung von 400 bis 800 Watt haben die Infrarotheizgeräte eine sehr einheitliche Oberflächenstruktur, die kratzfest und leicht zu reinigen ist.

Mit der Regelung Logatrend IFR RC lassen sich die neuen Buderus Infrarotheizgeräte komfortabel bedienen. Der Touchbildschirm zeigt die gewünschte und die aktuelle Raumtemperatur an. Werkseitig sind verschiedene Betriebsprogramme hinterlegt, Bewohner können diese jedoch auch frei programmieren. Einfrierschutz, Urlaubsfunktion und die Funktion „geöffnetes Fenster“ sorgen für eine effiziente Nutzung. Im Jahr 2023 erweitert Buderus das Angebot durch einen Funkregler.