Die Wilo Smart Factory am Konzernhauptsitz in Dortmund ist als „Traumfabrik“ ausgezeichnet worden. Bild: WILO SE

Die Smart Factory auf dem Wilopark in Dortmund ist als „spektakuläre Stätte industrieller Produktion im deutschsprachigen Raum“ im Buch „Traumfabriken“ gelistet worden. Das im Prestel-Verlag veröffentlichte und von Olaf Salié und Hartmut Rauen herausgegebene Buch würdigt die Hightech-Fabrik am Konzernhauptsitz der Wilo Group mit einem sechsseitigen Beitrag unter dem Titel „Klimaneutrale, smarte Vorzeigefabrik“. Die Auswahl der im Buch präsentierten Fabriken trafen ein Beirat und eine Jury aus hochkarätigen Unternehmern und Experten aus Architektur, Verbänden, Fachmedien und Forschung, darunter McKinsey & Company und der VDMA.

„Wir sind stolz, dass unser Dortmunder Werk nun auch als ‚Traumfabrik‘ ausgezeichnet worden ist. Die Würdigung belohnt uns einmal mehr für unsere mutigen Investitionen in den Standort – und insbesondere die Dortmunder Werksmitarbeitenden für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Fabrik“, sagt Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo Group. „Schon heute kommen in der Smart Factory kleine und große KI-Anwendungen zum Einsatz, um die Produktion noch effizienter und intelligenter zu machen. Diesen eingeschlagenen Weg werden wir konsequent weitergehen.“

„Wir verstehen Traumfabriken nicht nur als Produktionsstätten, sondern auch als Orte der Identität und des Stolzes für die Mitarbeiter. Sie sind Ausdruck eines unternehmerischen Denkens, das Langfristigkeit und Nachhaltigkeit vereint“, fasst Mit-Herausgeber Olaf Salié zusammen. Dazu zähle ohne Zweifel auch Wilos Smart Factory in Dortmund. „Die offene Architektursprache, der hohe Digitalisierungsgrad, das innovative Energiekonzept: Das Konzept der Fabrik stellt die Menschen in den Mittelpunkt – und damit vor allem die Mitarbeiter, die in ihr arbeiten“, erklärt der Autor und Publizist mit Dortmunder Wurzeln.

Erst im vergangenen Jahr wurde das 2019 eröffnete Werk mit dem renommierten Industriepreis „Fabrik des Jahres“ und dem Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) ausgezeichnet. Im Buch „Traumfabriken“ sind neben Wilos Smart Factory Produktionsstätten von BMW, VW, Mercedes-Benz, Trumpf, Hilti und weiteren Industrieunternehmen gelistet.

Salié, Olaf & Rauen, Hartmut (2025): Traumfabriken. Hardcover, Pappband, 288 Seiten. ISBN 978-3-7913-8015-5. Prestel.