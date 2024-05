Die prämierten Jugendlichen erhielten neben ihren Urkunden auch Schecks im Gesamtwert von 7.000 Euro. Überreicht wurden die Preise von BTGA-Hauptgeschäftsführer Frank Ernst, dem Vorsitzenden des Zentralen Berufsbildungsausschusses Andreas Neyen und dem Referenten für Technik und Berufsbildung Stefan Tuschy.



Als beste Auszubildende wurden geehrt: Hendrik Schneider (Anlagenmechaniker SHK), Diehl GmbH, Baumholder; Jasmin Michalk (Kauffrau für Büromanagement), Braun GmbH, Aschaffenburg; Maximilian Weiler (Technischer Systemplaner), Daume GmbH, Neufahrn bei Freising; Linus Brathe (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik), H. Enseling GmbH & Co. KG, Dülmen; Moritz Müller (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik), ST Gebäudetechnik GmbH, Potsdam; Felix Fallbrügge (Mechatroniker für Kältetechnik), H. Enseling GmbH & Co. KG, Dülmen und Patrick Fischer (Anlagenmechaniker/Mechatroniker), Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH & Co. KG, Neckartailfingen. Linus Brathe wurde bereits 2020 vom BTGA als bester Auszubildender in der Kategorie „Mechatroniker für Kältetechnik“ ausgezeichnet. Sein Ausbildungsbetrieb war auch damals die H. Enseling GmbH & Co. KG, Dülmen.



Die Auszeichnungen für die Ausbildungsbetriebe nahmen entgegen: Mike Wirthensohn, Diehl GmbH, Baumholder; Dr. Klaus Menge, Braun GmbH, Aschaffenburg; Michael Schröder-Seitz, Daume GmbH, Neufahrn bei Freising; Jens Schneider, H. Enseling GmbH & Co. KG, Dülmen; Andreas Neyen, ST Gebäudetechnik GmbH, Potsdam und Alexander Post, Daldrop + Dr.Ing.Huber GmbH & Co. KG, Neckartailfingen.