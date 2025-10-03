TGA-Vizepräsident Jan Heckmann (l.) und Robert von Ascheraden (r.), Geschäftsführer des ITGA Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, überreichen Lea Sophie Welzel (Referentin für Energie und Politik, CLAGE GmbH) die Mitgliedsurkunde. Foto: ST / BTGA e.V.
BTGA gewinnt CLAGE GmbH als neues Fördermitglied

Der BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. konnte die CLAGE GmbH als neues Fördermitglied gewinnen. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in der Hansestadt Lüneburg entwickelt, designt, produziert und vertreibt seit 1951 energiesparende Warmwassergeräte. Heute beschäftigt CLAGE rund 300 Mitarbeitende.

"Wir freuen uns, Fördermitglied des BTGA zu sein und uns als Spezialist für dezentrale Warmwasserversorgung aktiv in den Verband einzubringen", sagte Alexander Gerdes, CEO der CLAGE GmbH. "Viele der Themen, die im BTGA-Fachbereich 'Sanitärtechnik' behandelt werden, passen zu den von uns entwickelten Lösungen. Wir möchten in Zukunft gern unsere Expertise und Erfahrungen in die Verbandsarbeit einbringen."

Im Rahmen der Sitzung des BTGA-Fachbereichs "Sanitärtechnik" Ende September 2025 wurde die CLAGE GmbH offiziell in den Verband aufgenommen. Die Veranstaltung fand in der Geschäftsstelle des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung und Umwelttechnik Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. statt. BTGA-Vizepräsident Jan Heckmann überreichte gemeinsam mit Robert von Ascheraden, Geschäftsführer des Landesverbands, die Mitgliedsurkunde an Lea Sophie Welzel, Referentin für Energie und Politik der CLAGE GmbH. "Wir heißen die CLAGE GmbH herzlich willkommen und schätzen das Fachwissen, das das Unternehmen in die BTGA-Organisation einbringt", sagte Jan Heckmann.

