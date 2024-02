Die B.S.C. Group und Dornbracht haben jüngst ihre 50-jährige Zusammenarbeit gefeiert. Den perfekten Rahmen, um dieses Jubiläum gemeinsam zu begehen, bot die Showroom-Eröffnung des südasiatischen Innenausbau-Spezialisten Ende Januar 2024 in Hongkong. Auf rund 2.000 m2 vereint der Concept-Lifestyle-Store in der Lockhart Road im Zentrum von Hongkong City ab sofort sorgfältig ausgewählte europäische Marken auf drei Ebenen. Dornbracht ist in dem Showroom mit einem großen Ausstellungsbereich vertreten.

Stefan Gesing zur Showroom-Eröffnung und zum Engagement des Unternehmens in Asien

„Mit rund 7,5 Millionen Einwohnern ist Hongkong eine der größten Metropolen sowie eines der wichtigsten Finanz-, Geschäfts- und Kulturzentren Südostasiens. Der Colourliving-Showroom der B.S.C. Group befindet sich im Herzen der Stadt. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser einzigartigen Location sowohl mit Klassikern, wie Tara und MEM, als auch mit unseren Neuheiten, wie unseren FlowReduce-Duschen, vertreten sind. Nachdem wir Ende 2022 unser Büro mit Showroom in Shanghai und im November vergangenen Jahres das neue Dornbracht Experience Center in Singapur eröffnet haben, konnten wir nun unsere Präsenz in Südostasien mit unserem Partner in Hongkong weiter ausbauen. Damit sind wir an drei bedeutenden Standorten in dieser für uns sehr wichtigen Region vertreten“, so Stefan Gesing, CEO der Dornbracht AG & Co. KG.

Dornbracht treibt Internationalisierung voran

Seit zwei Jahren treibt Dornbracht die Internationalisierung des Unternehmens vor allem in wichtigen Wachstumsmärkten stark voran: So hat der Armaturenhersteller 2022 eigenständige Vertriebsgesellschaften in Vietnam und Thailand gegründet sowie die Niederlassung in Indien ausgebaut. Im April dieses Jahres eröffnet das Unternehmen einen weiteren Showroom im angesagten Mailänder Designviertel Brera.

