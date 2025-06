Die Flachheizkörper der Marke Brugman sind zeitlose Klassiker so auch der PIANO Uni 6. Minimalistisch im neuen, formschönen Design gestaltet, harmoniert das Modell mit jeder Inneneinrichtung. Die elegante, flache Form bestimmt das Aussehen. Dank des praktischen unteren Anschlusses verschwinden alle Leitungen aus dem Blickfeld des Betrachters. Sichtbar sind lediglich die einzigartigen Zierabdeckungen und die plane Frontplatte am Universalheizkörper. Besonders ansprechend: die passend gestalteten Seitenverkleidungen der PIANO-Serie. Unsichere und scharfe Kanten gibt es hier nicht. Ein großer Vorteil beispielsweise für Schulen, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, die dieses funktionelle Modell seit langem schätzen.

Links: Der Klassiker unter den Flachheizkörpern: PIANO Uni 6.

Rechts: Der Centric-LINE-Flachheizkörper: dank Mittelanschluss einfach zu montieren. Motive: Brugman

Die PIANO-Flachheizkörper sind mit sechs Anschlüssen ausgestattet: 2 x Außengewinde ¾“ (Eurokonus) für den Unten-Anschluss rechts und 4 x Innengewinde ½“ für seitliche Anschlüsse – eine perfekte Voraussetzung für die problemlose Installation im Neubau, speziell aber auch bei Sanierungen und Modernisierungen. Ein weiteres Plus: Die Frontplatte der Heizkörper Typen 21 bis 33 lässt sich abnehmen und gedreht wieder auf der Rückseite aufsetzen. Dies ermöglicht einen Anschluss unten links oder rechts. PIANO Uni 6 in der horizontalen Ausführung ist in sechs verschiedenen Bauhöhen von 200 Millimeter bis 900 Millimeter und im Baulängen von 400 Millimeter bis 3.000 Millimeter erhältlich. Die vertikale Variante ist in vier Bauhöhen von 1600 Millimeter bis 2200 Millimeter und in den Baulängen 400 bis 800 Millimeter lieferbar.

Centric-LINE mit Mittelanschluss

Für zuverlässigen Heizkomfort rund um die Uhr sorgt auch die neue Centric-LINE-Kollektion von Brugman. Sie zeichnet sich durch eine stilvolle dennoch minimalistische Form und zukunftsorientierte Technologie aus. Die Heizkörper verfügen über eine flache Frontplatte mit vertikalen oder horizontalen Linien sowie Seitenverkleidungen mit abgerundeten Kanten.

Die Flachheizkörper der LINE-Serie besitzen einen fest installierten Mittelanschluss für eine leichte und einfache Montage sowie optional zwei untere seitliche Anschlüsse. Die Modelle sind in den gleichen Bautypen und Abmessungen wie die Serie PIANO erhältlich.

