Fußbodenheizungen von Brugman ermöglichen individuelle und langfristige Gesamtlösungen / Drei Varianten zur Auswahl: Noppen-, Tacker- oder Trockensystem / Wohliges, energieeffizientes und kostensparendes Heizen in allen Räumen

Die Fußbodenheizungssysteme von Brugman ermöglichen die Anpassung an gegebene Vor-Ort-Bedingungen und sind so in fast allen Räumlichkeiten zu installieren. Für den Neubau als auch für Gebäude-Sanierungen und -Modernisierungen stehen drei verschiedene Varianten zur Auswahl: das Noppen-, Tacker- oder Trockensystem.

Noppensystem Quicknopp: für die schnelle Verlegung

Für die schnelle und einfache Verlegung empfiehlt sich der Einsatz des Noppensystems. Feste Dämmplatten dienen als Untergrund. Eine Noppenfolie hilft, die Heizungsrohre schnell, einfach und mit gleichem Abstand zu verlegen. Großer Vorteil: Alle Arbeiten können von nur einer einzigen Person ausgeführt werden.

Tackersystem Quickroll: zum Klammern für zwei

Die wohl bekannteste Verlegevariante ist das Tackersystem: Heizungsrohre werden mit U-Clips, über einen Tacker auf der Wärmedämmung befestigt. Für die Verlegung mit individuellen Rohrabständen sind zwei Personen – und nur wenig Übung – erforderlich.

Trockensystem All-In-One: für Neubau und Renovierung

Das Trockensystem besteht aus vorgeformten Systemdämmplatten. Diese sind mit Aluminium-Wärmeleitblechen mit Ω-Rohrführung ausgestattet. Fest aufgeklebte Wärmeleitbleche sorgen so für eine optimale Wärmeverteilung und die Begehbarkeit der Fläche. Die Systemplatten können auf Massiv- und Holzbalken-Decken angebracht werden. Der Einsatz von Trockenestrich-Elementen verringert das Gesamtgewicht und spart zudem teure Verlegezeit. Das Trockensystem eignet sich für Neubauten und Renovierung.

Fußbodenheizung für mehr Behaglichkeit

Alle drei Heizungssysteme unterscheiden sich in ihrer Aufbauweise und -höhe. Sie funktionieren allerdings nach dem gleichen Prinzip: Warmes Wasser fließt durch die Rohre im Fußboden und erzeugt so milde, angenehme Strahlungswärme. In der Regel sind Temperaturen von nur 21°C bis 23°C, über die Fläche ausgestrahlt, ausreichend. Beim Erwärmen der Räume über Fußbodenheizungen können die Raumtemperaturen abgesenkt und trotzdem als angenehm empfunden werden. Eine Fußbodenheizung ist somit nicht nur eine ideale Wärmequelle für ein behagliches Wohlfühlgefühl, sondern auch eine klimafreundliche und besonders energieeffiziente Wahl. Sie gehört zu den Niedertemperatur-Systemen, arbeitet mit einer reduzierten Temperatur und ist daher auch energiesparend, langfristig kostenreduzierend sowie längst Standard in Verbindung mit Wärmepumpen.

