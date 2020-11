Alt gegen neu: Praktisch, schnell und sauber erfolgt der Heizungswechsel mit dem Brugman-Flachheizkörper in neuer 950 Millimeter Bauhöhe (r.). Fotos: Brugman

Den Austauschheizkörper von Brugman gibt es ab sofort mit neuer 950 Millimeter Bauhöhe. Bisher war er ausschließlich in einer Bauhöhe von 550 Millimetern erhältlich. Das zeitgemäße Modell ist optimal für den schnellen und kosteneffektiven Heizkörpertausch geeignet, da sich das neutrale Design jedem Raum und jeder Inneneinrichtung anpasst. Die obere Zierabdeckung und die seitliche Verkleidung sorgen für ein hochwertiges und attraktives Äußeres.

Der Heizkörper liefert eine konstant hohe Wärmeleistung, ist auf Maß und in Spitzenqualität gefertigt. Der 900 Millimeter Nabenabstand ermöglicht den problemlosen, sauberen Austausch gegen alte DIN-Radiatoren. Änderungen am Rohrsystem sind so nicht erforderlich.

Den Austauschheizkörper gibt es in zwei Varianten – als Typ 22 und Typ 33. Der Unterschied liegt in der Leistung: So ist Typ 22 zweireihig mit zwei Konvektoren ausgestattet und Typ 33 dreireihig mit drei Konvektoren. Neben dem klassischen Weiß-Ton stehen 56 Farben zu Auswahl. Auf Wunsch gibt es auch praktisches Zubehör wie beispielsweise Handtuchbügel.

Neben einem breit gefächerten Heizkörper-Sortiment bietet Brugman auch zahlreiche Flächenheizsysteme an, abgestimmt auf unterschiedliche Bautechniken und Raum-Situationen. Sie eignen sich daher besonders für Neubauten oder Renovierungen, für private Wohnbereiche sowie Büro- und Gewerbe-Objekte jeder Größenordnung. Die Kombination von Flächenheizung und Heizkörpern ermöglichen maximale Energieeffizienz und Flexibilität. Daher ist sie besonders lohnenswert.

www.brugman.de