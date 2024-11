BRÖTJE: Weil Hybrid einfach Sinn macht - Ein Experte saniert seine Heizungsanlage

Um sein Privathaus in Nuthe-Urstromtal up to date zu halten, entschied sich der ehemalige Amtsleiter Karsten Dornquast für eine Hybridlösung: Eine Monoblock-Wärmepumpe von BRÖTJE ergänzt den vorhandenen Gas-Brennwertkessel und verringert in Verbindung mit Photovoltaik den externen Energiebedarf.