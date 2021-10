Pressemeldung

„Würden Sie einem Freund oder Bekannten eine Marke empfehlen, deren Kunde Sie sind?“ Mit dieser und anderen Fragen wurden im Zeitraum zwischen Mitte 2020 und 2021 knapp eine Million Konsumenten im Auftrag der Handelsblatt Media Group aus Düsseldorf befragt. Dabei sollte festgestellt werden, welche Unternehmen ihr Image im vergangenen Jahr unter Pandemie-Bedingungen steigern konnten.

Brötje schneidet hier mit einem hervorragenden zweiten Platz in der Gruppe Energie & Wärme ab. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Unternehmen deutlich. Das ist am Weiterempfehlungszuwachs unter den eigenen Kunden von +6,4 Scorepunkte (Sp) und am Gesamtergebnis abzulesen. Insgesamt 57,6 Sp (gewertet wurde zwischen -100 und +100 Punkten) wurden erreicht.

Bereits zum dritten Mal in Folge kürt das Handelsblatt den „Aufsteiger des Jahres – Kundenempfehlung“. Der Imagevergleich verdeutlicht die positive Entwicklung in puncto Kundenbewertungen als wertvollen Gradmesser für Unternehmen. 1.200 Marken werden durch Tausende repräsentative Stichproben deutschlandweit beurteilt und im sogenannten BrandIndex Kundenempfehlungs-Ranking des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov zusammengetragen. Im Fokus stehen sowohl die aktuelle Lage als auch Trendentwicklungen.

