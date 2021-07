Pressemeldung

Laut der Bundesagentur für Arbeit beginnen nur halb so viele Azubis die Ausbildung als vor 10 Jahren. Dadurch ergibt sich ein Fachkräftemangel im gesamten Bundesgebiet. Die Umsatzeinbuße für die SHK-Branche liegt bei 110.000 Euro – pro fehlendem Gesellen. Um mehr Jugendliche für eine Ausbildung im SHK-Bereich zu begeistern, hat der ZVSHK die Nachwuchsinitiative ZEIT ZU STARTEN ins Leben gerufen. Aktuell beginnt die 2. Staffel von 2021 bis 2025. Unterstützt wird der Verband von herstellenden Unternehmen wie Brötje. „Die Jugend für die Branche zu gewinnen ist ein wichtiger Baustein für den stabilen Fortbestand unseres Handwerks. Daher ist es für uns selbstverständlich, eine solche Initiative zu unterstützen“, erklärt Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer der August Brötje GmbH.

Die Kampagne gibt dem potenziellen Nachwuchs Einblicke in die Arbeitsvielfalt und eröffnet ihnen die Zukunftsaussichten. Besonders Vorurteile sollen so beseitigt werden. Die Maßnahmen sind vielfältig. Neben Infomaterialien in Form von Flyern werden Werbefilme und Anzeigen auf diversen Online-Plattformen präsentiert. Das Resultat spricht für sich: „In den letzten Jahren haben wir es in einem praktisch leer gefegten Arbeitsmarkt sogar geschafft, unsere Belegschaft kontinuierlich um rund 1 % jährlich wachsen zu lassen“, freut sich ZVSHK-Hauptgeschäftsführer Helmut Bramann über das Ergebnis.



