Ein breites Angebot für nahezu alle Gebäudetypen: Die BRÖTJE Messestände bieten praxisnahe Einblicke in die Technik und Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Bild: August Brötje GmbH, Rastede

BRÖTJE zeigt auf der SHK+E Essen und der IFH/Intherm effiziente Wärmepumpen, flexible Hybridtechnologien und praktische Erleichterungen für den Arbeitsalltag. Aus seinem breiten Portfolio präsentiert der Heizungsprofi erstmals die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Eco.2 sowie die ProfiTool-App und das IWR DataConnect.

Auf dem Stand erleben die Fachbesucher die neue Wärmepumpe BLW Eco.2. Sie ist in fünf Leistungsstufen von 4 bis 14 kW verfügbar und erreicht bis zu 75 °C Vorlauftemperatur. Die Varianten bis 9 kW erzielen bei mittleren Temperaturen die Effizienzklasse A+++ und einen COP von bis zu 5,2 (A7/W35). Die Anlage hält ihre Leistung auch bei –10 °C und arbeitet so das ganze Jahr wirtschaftlich.

Mit leistungsfähiger Hybridtechnik und modernen Gasbrennwert-Systemen eröffnet BRÖTJE maximale Flexibilität – für Fachhandwerk und Endkunden. Besucher erfahren, wie sich über die Hybrid-Schnittstelle Kit 65 ein Gasbrennwert-Gerät im Handumdrehen mit einer Wärmepumpe verbinden lässt. Veranschaulicht wird dies auch anhand des neuen Gasbrennwert-Wärmezentrums BBK.1. Mit integriertem 150-Liter-Hybrid-Trinkwasserspeicher stellt es ökonomische Wärme und Warmwasserkomfort sicher.

Themeninseln für praxisnahe Orientierung

Ob Bürogebäude, Schule oder Halle: Konzepte für größere Projekte zeigt das Unternehmen auf einer gesonderten Themeninsel. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Pro.1 bietet 20 kW oder 30 kW Leistung und erreicht Vorlauftemperaturen bis 80 °C. Sie eignet sich für den gewerblichen und industriellen Einsatz und arbeitet auch in Hybrid- sowie Kaskadensystemen.

An einer anderen Station gibt es digitale Neuheiten zu erleben. Die aktualisierte App „BRÖTJE ProfiTool“ vereinfacht die Handwerkspraxis und steigert so die Arbeitseffizienz. Das neue IWR DataConnect erleichtert Bedienung und Überwachung der Geräte. Es bietet Anbindungen über WLAN, Funk, L‑Bus und Bluetooth. Ein weiterer Bereich stellt das Service- und Trainingsangebot vor. Außerdem das BRÖTJE Aktivpartnerprogramm (BAP), mit dem das Unternehmen seine Partner intensiv im Alltag unterstützt.

Dialog und praktische Einblicke

Der persönliche Dialog steht im Zentrum der Messeauftritte. Fachbesucher können konkrete Fragen aus ihren Heizungsbauprojekten direkt mit den Technikern diskutieren und sich so Orientierung für anstehende Entscheidungen holen. Die Termine:

• SHK+E Essen (17.–20. März 2026): Halle 3, Stand 3C44

Tickets für das Fachhandwerk gibt es unter www.broetje.de/messetickets.

• IFH/Intherm Nürnberg (14.–17. April 2026): Halle 3A, Stand 3A.320

Tickets für das Fachhandwerk folgen in Kürze.