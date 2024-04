BRÖTJE sucht Verkaufsförderer Wärmepumpen (*) für die GebietenSachsen, Thüringen, Sachen-Anhalt, Berlin - Brandenburg

Das Unternehmen BRÖTJE kann auf über 100 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung undVermarktung von Heiztechnik sowie Service- und Dienstleistungen im Heizungsbereich zurückblicken. Neben den bewährten Brennwertgeräten ist BRÖTJE mit Innovationen imWärmepumpenproduktsegment, in der Solarthermie sowie in derWasserstoffnutzung für die Energietransformation in der Zukunft bestens aufgestellt. Der einst kleine Familienbetrieb aus Rastede istTeil der international agierenden BDR Thermea Gruppe. Durch die enge interne Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch können zukunftsweisende Lösungen schneller vorangetrieben werden.