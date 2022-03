Stellenangebot

Für den Großraum Heidelberg suchen wir zur Anstellung durch unseren Vertriebspartner für die gemeinsame Marktbearbeitung einen

Technischer Außendienst (*)

Ihr Aufgabenbereich

Ihre Aufgabe umfasst die Akquise und den Vorverkauf unserer Produkte beim Heizungsfachhandwerk sowie die technische Unterstützung und Schulung aller für den Verkauf erforderlichen Stellen beim Großhandel. Sie informieren über unsere ausgezeichneten Produkte, präsentieren diese gemeinsam mit unserem Vertriebspartner bei allen relevanten Zielgruppen.

Ihr Profil

Sie sind Diplom-Ingenieur, Techniker, Heizungsbaumeister oder besitzen eine gleichwertige Ausbildung. Erfolgs- und zielorientiertes Arbeiten in einem Team bereitet Ihnen Freude.

Erfahrung im Vertrieb und gute Kenntnisse in der modernen Heiztechnik sind von Vorteil.

Unser Angebot

Eine langfristig angelegte, vielseitige Herausforderung in dem anspruchsvollen Arbeitsumfeld eines international aufgestellten, erfolgreichen Unternehmens.

Für Fragen steht Ihnen Claudia Zajontz, T: +49 4402 80 169, gerne zur Verfügung. Bewerben Sie sich ganz einfach per E-Mail an bewerbung @ hr.broetje.de.

Über uns

Das Unternehmen BRÖTJE kann auf über 100 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Vermarktung von Heiztechnik sowie Service- und Dienstleistungen im Heizungsbereich zurückblicken. Neben den bewährten Brennwertgeräten ist BRÖTJE mit Innovationen im Wärmepumpenproduktsegment, in der Solarthermie sowie in der Wasserstoffnutzung für die Energietransformation in der Zukunft bestens aufgestellt. Der einst kleine Familienbetrieb aus Rastede ist Teil der international agierenden BDR Thermea Gruppe. Durch die enge interne Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch können zukunftsweisende Lösungen schneller vorangetrieben werden.

(*) Männlich, weiblich, divers. Ganz egal. Der Mensch zählt!