Stellenangebot

Ihr Aufgabenbereich

Lösen von technischen Störungen durch gezielte Fehlerdiagnose

Durchführen von Inspektionen, Reparaturen, Inbetriebnahmen sowie Wartungen

Zusammenarbeit mit kompetenten Disponenten im Innendienst

Selbstverwaltung des Fahrzeugs, Werkzeugen und Ersatzteilen

Ihr Profil

Sie brennen für modernste Heizungstechnik

Abgeschlossene Ausbildung als Energieelektroniker für Anlagentechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs-, Klima oder Kältetechnik oder eine vergleichbare technische Ausbildung

Meisterausbildung oder Zusatzausbildung zum Servicetechniker wäre wünschenswert

Sehr gute Kenntnisse in der Heizungs-, Elektro und MSR-Technik, ggf. auch Erfahrung in der Kältetechnik

Führerschein der Klasse B

Wohnsitz im Einsatzgebiet oder im Umkreis von 30 km

Sicheres Auftreten sowie ein freundlicher und serviceorientierter Kontakt mit unseren Kunden

Unser Angebot

Umfassende themen- und wissensbezogene Einarbeitung für unsere gesamte Produktpalette Fortlaufende Schulungen in unserem Schulungszentrum am Hauptstandort Rastede

Modernste Prozesse, IT, Messtechnik und Werkzeuge

Voll ausgestatteter Transporter entsprechend der neuesten Standards

Ein sicherer Arbeitsplatz in einer unbefristeten Festanstellung

Tarifgebundenes Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Vergütung, Sonderzahlungen, einer betrieblichen Altersvorsorge sowie Firmenfitness

Für Fragen steht Ihnen Claudia Zajontz, T: +49 4402 80 169, gerne zur Verfügung.

Bewerben Sie sich ganz einfach über broetje-karriere.de.

Über uns

Das Unternehmen BRÖTJE kann auf über 100 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Vermarktung von Heiztechnik sowie Service- und Dienstleistungen im Heizungsbereich zurückblicken. Neben den bewährten Brennwertgeräten ist BRÖTJE mit Innovationen im Wärmepumpenproduktsegment, in der Solarthermie sowie in der Wasserstoffnutzung für die Energietransformation in der Zukunft bestens aufgestellt. Der einst kleine Familienbetrieb aus Rastede ist Teil der international agierenden BDR Thermea Gruppe. Durch die enge interne Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch können zukunftsweisende Lösungen schneller vorangetrieben werden.

(*) Männlich, weiblich, divers. Ganz egal. Der Mensch zählt!