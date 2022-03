Stellenangebot

Ihr Aufgabenbereich

Strategischer Aufbau von Netzwerken für das gesamte BRÖTJE Artikelprogramm

Informieren und Präsentieren unserer Produkte bei den entsprechenden Zielgruppen, wie Wohnungsbaugesellschaften, Bauträgern, Anbietern von Wärme-Contracting und weiteren ausschreibenden Stellen

Langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden pflegen, etablieren und weiterentwickeln

Fortlaufende Analyse der Geschäfts- und Umsatzentwicklung, um Kundenpotenziale optimal auszuschöpfen

Teilnahme an Fachmessen sowie Tagungen der relevanten Fachverbände

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Diplom-Ingenieur, Techniker oder eine vergleichbare Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Vertrieb/Key Account Management mit sehr guten Kenntnissen in der modernen Heizungstechnik

Wohnort im Vertriebsgebiet sowie Reisebereitschaft

Vertraut mit den modernen Vertriebs- und Kommunikationsmitteln

Gute analytische Fähigkeiten sowie eine systematische, selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise

Freundliches Auftreten mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten

Unser Angebot

Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem in einem international aufgestelltem Unternehmen

Fortlaufende Schulungen in unserem Schulungszentrum am Hauptstandort Rastede

Firmenwagen mit der Möglichkeit zur privaten Nutzung

Tarifgebundenes Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen Vergütung sowie Sonderzahlungen

Betriebliche Altersvorsorge

Hansefit-Firmenfitness

Für Fragen steht Ihnen Claudia Zajontz, T: +49 4402 80 169, gerne zur Verfügung.

Bewerben Sie sich ganz einfach per E-Mail an bewerbung @ hr.broetje.de.

Über uns

Das Unternehmen BRÖTJE kann auf über 100 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Vermarktung von Heiztechnik sowie Service- und Dienstleistungen im Heizungsbereich zurückblicken. Neben den bewährten Brennwertgeräten ist BRÖTJE mit Innovationen im Wärmepumpenproduktsegment, in der Solarthermie sowie in der Wasserstoffnutzung für die Energietransformation in der Zukunft bestens aufgestellt. Der einst kleine Familienbetrieb aus Rastede ist Teil der international agierenden

BDR Thermea Gruppe. Durch die enge interne Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch können zukunftsweisende Lösungen schneller vorangetrieben werden.

(*) Männlich, weiblich, divers. Ganz egal. Der Mensch zählt!