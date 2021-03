Die EWE Baskets Oldenburg und das Unternehmen BRÖTJE haben ihre langfristige und stabile Partnerschaft erneut verlängert. Bereits seit dem Jahr 2007 unterstützt der Heiztechnik-Hersteller aus Rastede den BBL-Spitzenclub und ist in der laufenden Saison zum Exklusiv-Partner aufgestiegen.

In der gesamten Partnerschaft haben die EWE Baskets gemeinsam mit dem Hersteller BRÖTJE in über einem Jahrzehnt große Erfolge gefeiert. Die Deutsche Meisterschaft 2009, der Pokalsieg 2015 und zuletzt der Einzug in das Pokalfinale 2020 konnten seit dem Einstieg als Partner errungen werden. „Stabile Partnerschaften sind die Wurzeln unseres Aufstiegs zum Spitzenclub der easyCredit BBL. Wir sind stolz, dass wir unseren Erfolgsweg auch zukünftig gemeinsam mit Brötje fortsetzen werden“, so Claus Andresen, Prokurist und Leiter Sponsoring /Vermarktung der EWE Baskets Oldenburg. Auch der Brötje Geschäftsführer, Heinz-Werner Schmidt, freut sich auf die nächsten Jahre: „Wir drücken fest die Daumen und fiebern stehts mit. Umso schöner ist der entstandene Erfolg. Davon ein Teil zu sein und den Aufstieg mitzugestalten ist großartig. Es werden sicherlich noch weitere Titel folgen.“

Zum Hersteller BRÖTJE: Seit über 100 Jahren bringt Brötje individuelle Wärme in das Zuhause der Menschen, steht für höchste Qualität aus der Region Rastede. Innovation und Nachhaltigkeit haben das Unternehmen erfolgreich auf dem deutschen und internationalen Markt etabliert.

