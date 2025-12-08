Passt unter die meisten Küchenfenster: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Eco.2 von BRÖTJE sorgt für behagliche Wärme und bietet im Sommer auch eine Kühlfunktion. Bild: August Brötje GmbH, Rastede

BRÖTJE ergänzt sein Portfolio um die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Eco.2. Das effiziente und flexible System eignet sich für Bestandsgebäude und Neubauten. Es erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C, selbst bei -10 °C Außentemperatur. Damit eignet es sich auch für Häuser ohne Fußbodenheizung – für einen direkten Umstieg auf fossilfrei erzeugte Wärme.

Die BLW Eco.2 gibt es in fünf Leistungsstufen von 4 bis 14 kW. Mit bis zu 75 °C Vorlauftemperatur arbeitet sie als Solo-Wärmeerzeuger oder im Hybridbetrieb. In den Größen bis einschließlich 9 kW erreicht sie bei mittleren Temperaturen die höchste Effizienzklasse A+++ und einen COP von bis zu 5,2 (A7/W35). So bleibt die Wärmepumpe auch bei -10 °C Kälte leistungsstabil und sorgt für einen ganzjährig wirtschaftlichen Betrieb. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 (Propan) qualifiziert sie sich für Fördervorteile.

Kompakt, leise und anpassungsfähig

Die anthrazitfarbene Außeneinheit ist mit Maßen von 1302/720/371 mm (B/H/T) bei 4 und 6 kW so kompakt, dass sie unter die meisten Küchenfenster passt. Durch ihre spezielle Ventilator-Geometrie läuft die BLW Eco.2 in allen Leistungsklassen sehr leise (49 dB bei 9 kW). Aufgrund der Monoblock-Bauweise kann sie zeitsparend und ohne Kälteschein installiert werden. Für größere Objekte lassen sich bis zu acht BLW Eco.2 kaskadieren und mit einem Kaskadenregler ausstatten. Speziell für den monoenergetischen Betrieb gibt es die Inneneinheit BLW Eco-W.2 MH mit integriertem 6-kW-Heizstab. Er deckt Heizlastspitzen, erlaubt eine kleinere Anlagenauslegung und beschleunigt die Warmwasserbeladung.

Mit ihrem einheitlichen Komponentensystem und cleveren Zubehörsätzen lassen sich die Wärmepumpen von BRÖTJE schnell für individuelle Wohnsituationen optimieren. Bilder: August Brötje GmbH, Rastede

Mit Hybrid-Schnittstelle und Systemtechnik

Für Hybridanlagen mit einer über 9 kW starken Geräteversion oder Fremdkesseln bietet BRÖTJE die Inneneinheit BLW Eco-W.2 OH ohne Heizstab an. Zum Hybridbetrieb wird der Bausatz Kit 65 von BRÖTJE hinter dem Gas-Brennwertkessel an die bestehenden Anschlüsse montiert und mit der Wärmepumpe verbunden. Das BRÖTJE Multilevel-System erleichtert Installation, Wartung und Reparatur: Alle Geräte sind gleich aufgebaut und besitzen identische Komponenten. Durch ein zentrales Regel- und Diagnosesystem gestaltet sich die Bedienung einheitlich und sicher. Zubehörteile, wie Platinen zur Funktionserweiterung, lassen sich einfach in die Inneneinheiten oder als Wandaufbauregler ergänzen. Optionale Wandhalterungen und Aufstelllösungen für Flachdächer helfen bei der fachgerechten Montage.