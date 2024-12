BRÖTJE spendet über 1.000 Heizkörper an die Caritas Satu Mare in Rumänien

Der Heizungshersteller BRÖTJE hat kürzlich eine große Spende von über 1.000 Heizkörpern an die Diözesancaritas Satu Mare in Rumänien getätigt. Zusätzlich hat WEMEFA passende Heizkörperbefestigungen zur Verfügung gestellt. Diese Spenden sollen einen Beitrag zur Unterstützung sozial benachteiligter Menschen in der Region leisten.