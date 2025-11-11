Mit einem Leistungsspektrum von 4 bis 16 kW ermöglicht die neue Wärmepumpen-Serie von BRÖTJE besonders ökonomische Heizmodelle für Ein- und Zweifamilienhäuser. Im Neubau präsentiert sich die Eco. 1 als attraktive Alleinversorgerin mit integriertem Elektroheizer, im Bestand als praxisfreundliche Hybrid-Komponente.

Stark und flexibel bei überschaubaren Kosten: Mit diesen Vorzügen ausgestattet schickt BRÖTJE die BLW Eco.1 auf den Markt. In sechs Ausführungen, die zwischen 4 und 16 kW Heizleistung liefern, versorgt die Luft-/Wasser-Wärmepumpe Eigenheime unterschiedlichen Bedarfs. Zum Einsatz kommt hier das umweltfreundliche Kältemittel R32. Dabei erreicht das Modell je nach Ausführung einen Normwirkungsgrad von bis zu 206 % bei 35 °C Vorlauftemperatur. Über einen optionalen Zubehörsatz lässt sich unkompliziert ein Trinkwarmwasserspeicher anbinden. Des Weiteren kann die BLW Eco.1 auch zur Raumkühlung verwendet werden.

Für den monovalenten Alleinbetrieb in einem energetisch ertüchtigten Gebäude bietet sich die Geräteversion MH an. In ihrem Innenteil ist ein 6 kW starker E-Heizstab verbaut, der sich in Spitzenbedarfsphasen zuschaltet. Die Version OH ohne Heizstab verfügt über einen Anschluss 2 x G1" VL/RL für Gas-Brennwertkessel. Damit eignet sie sich ideal zur hybriden Wärmeversorgung mit fossiler Unterstützung bei sehr kalten Temperaturen, zum Beispiel in älteren Bestandsgebäuden.

Aufgrund ihrer Monoblockbauweise und integrierten Sicherheitsausstattung ist die BLW Eco.1 schnell und einfach zu montieren. Die Außeneinheiten in modernem Anthrazit fügen sich nicht nur farblich dezent vor der Fassade ein. Mit Maßen von 792 x 1.295 x 429 mm, bzw. ab 8 kW 945 x 1.385 x 526 mm (H x B x T), besitzen sie auch ausgesprochen niedrige Gehäuse. Die wandhängende Inneneinheit im attraktiven Design ist mit der neuen systemübergreifenden IWR-Regelungsplattform von BRÖTJE ausgestattet. Der Zugang zur intuitiven Bedienoberfläche erfolgt über ein ansprechendes Farbdisplay. Fazit: ein zeitgemäßes, leistungsstarkes Wärmepumpen-Paket für schlanke Budgets.

Ein Kauf der BLW Eco.1 wird im Rahmen der BAFA-Förderung unterstützt.